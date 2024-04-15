Москвичам запретили отдыхать в городских парках без онлайн-бронирования

Олег

Фото: mos.ru


Московская мэрия сообщила, что теперь жители и гости города могут заранее забронировать место в парке для пикника. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, бронирование мест для шашлыка запущено на базе единой билетной системы. Заранее занять для себя место можно в зоне отдыха «Борисовские пруды», заказнике «Лианозовский», парках «Кусково», «Кузьминки-Люблино» и «Москворецкий», в лесопарке «Серебряный Бор». Власти заверяют, что в этих местах созданы все условия для безопасного отдыха — есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, мусорные баки и стенды с правилами поведения.

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mos.ru

Онлайн-бронирование стоит 500 рублей за четыре часа, при этом освободить площадку требуется за 10 минут до окончания таймера. Без предварительной брони занимать площадки для пикника теперь запрещено, за этим будут следить сотрудники парковых зон — всех посетителей без бронирования попросят на выход. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+913
Paspartu
Круто 👍🏼
2 часа назад в 20:06
#
+19
Valera99
Че тут. Все желтухой просмотры зарабатывают? Ну ну
час назад в 21:21
#
tellurian
+1265
tellurian
Ещё один побор для жителей якобы под благородным предлогом.
час назад в 21:22
#
+913
Paspartu tellurian
Нет, это удобный сервис
час назад в 21:39
#
tellurian
+1265
tellurian Paspartu
Я хожу регулярному а разные парки на шашлыки и мне не нужен этот сервис.
час назад в 21:53
#
tellurian
+1265
tellurian Paspartu
Брать деньги за то, что было и есть бесплатно очень странно.
час назад в 21:54
#