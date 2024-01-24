Москвичи оценили преимущества VoWiFi: активных пользователей услуги стало на 43% больше

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Москвичи продолжают использовать возможности технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать голосовые звонки через сети Wi-Fi. По данным билайн, за 2023 год количество активных пользователей услуги в столице выросло на 43%, а общий объем разговоров увеличился на 42%.

Технология передачи голоса через Wi-Fi будет полезна там, где сотовый сигнал может оказаться слабым. Например, в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала. Технология также позволяет отправлять и получать SMS или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале — это может быть важно, например, когда требуется подтвердить покупку в интернет-магазине.

Кроме этого, одно из ключевых преимуществ VoWiFi — это возможность пользоваться SMS-сообщениями и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом клиенты билайн, находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг.

Услуга VoWiFi предоставляется бесплатно, дополнительные платежи за подключение отсутствуют. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа.

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Комментарии

tellurian
+2818
tellurian
Жаль новые смартфоны apple с 14 серии не поддерживают в России эту функцию.
час назад в 11:06
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+169
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Как здорово выходит , всем понравилась эта фишка , но пост на правах рекламы )) то что работает и продается , не нуждается в рекламе 😂
11 минут назад
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