Москвичи создают 25% от всего объема трафика в маркетплейсах — Билайн

Пользователи стали проводить в приложениях крупнейших маркетплейсов в два раза больше времени. По данным Билайна, только в сентябре 2025 года клиенты провели на таких онлайн-площадках более 11 миллионов часов, что вдвое превышает показатели прошлого года. При этом около четверти (25%) всего объёма трафика создают жители Москвы и Московской области.
Рост интереса к цифровому шопингу отражается и в объёме мобильных данных: за год трафик пользователей в онлайн-магазинах увеличился на 5% и достиг 2 миллионов гигабайтов. И телеком не остается в стороне подобной тенденции.
«Интерес пользователей к маркетплейсам влияет и на то, как Билайн выстраивает свой подход к онлайн-торговле. Сегодня оператор стремится не просто продавать сим-карты, цифровые услуги и мобильные устройства отдельно, но предлагать решения, которые закрывают потенциальные потребности покупателя „под ключ“. Именно поэтому в период черной пятницы на витрине Wildberries появились комплекты связи 2.0 от Билайна — это специальные предложения, в рамках которых покупатель при покупке устройства получает сим-карту саморегистрации с выгодным тарифом в подарок и может сразу обеспечить себя связью», — говорит директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.
Лидером продаж среди текущих комплектов на Wildberries от Билайна стал смартфон HONOR X6c 6+256GB Black. В числе популярных устройств также планшеты, смартфоны и умные часы. В настоящий момент Билайн уже работает над расширением ассортимента: в ближайшее время на витрине появятся множество других товаров с SIM-картой в подарок. А чтобы активировать телефонный номер, не обязательно идти в офис оператора, это можно сделать онлайн всего за несколько минут. Билайн подготовил пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно пройти верификацию.
Оператор напоминает, что регулярно проводит акции и предлагает выгодные предложения в своем интернет-магазине. Например, сейчас до 30 ноября пользователи могут приобрести смартфоны Apple iPhone 17 Pro/Pro Max/Air* и получить аксессуар для устройства всего за 1 рубль** или другие товары со скидками до 90%***.
В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов.
