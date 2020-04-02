Сон

Жители Москвы стали спать дольше почти на час, вместо шести с половиной часов теперь они отводят на сон семь часов двадцать пять минут. Об этом рассказал оператор «МТС» изданию «Ведомости». Отмечается, что ложиться спать москвичи начали на полчаса раньше, а вставать на 25 минут позже — около 8:30. 

Tele2 рассказал, что москвичи ложатся по-прежнему около полуночи, но просыпаются позже — в 7:45 утра. «Билайн» также сообщает об увеличившейся продолжительности сна, при этом оператор поощряет бесплатным трафиком тех, кто спит не менее 8 часов в сутки.

Изменения были замечены во второй половине марта. В этот период времени большинство москвичей перешли на удаленную работу. Операторы для статистики учитывали длительные промежутки времени, в течение которых абоненты не пользовались телефонами.



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Источник:

Ведомости Ведомости

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