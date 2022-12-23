Москвичка закупилась на поддельном OZON. Теперь ни 200 тысяч рублей, ни товаров

Мошенники выманили у московской блогерши 200 тысяч рублей, используя фейковый OZON. Об этом пишет Lenta.ru.
Согласно источнику, фитнес-блогер Виктория Вороницкая получила в соцсетях «деловое» предложение. Мошенники написали ей и предложили подзаработать: девушке надо было закупать большое количество товаров у определенных продавцов на маркетплейсе OZON и тем самым повышать им рейтинг. В награду разводилы пообещали вернуть все деньги за покупки, еще и бонусов добавить.
Блогерша согласилась и совершила солидный закуп по ссылке, которую ей прислали «партнеры» — фейковый маркетплейс был стилизован под OZON. Она потратила там 200 тысяч рублей, после чего ей позвонили из её банка и сообщили, что деньги ушли мошенникам. Разумеется, товаров она тоже не получила. Девушка написала заявление в полицию.
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