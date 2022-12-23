OZON Мошенники Россия

Москвичка закупилась на поддельном OZON. Теперь ни 200 тысяч рублей, ни товаров

Олег

OZON


Мошенники выманили у московской блогерши 200 тысяч рублей, используя фейковый OZON. Об этом пишет Lenta.ru.

Согласно источнику, фитнес-блогер Виктория Вороницкая получила в соцсетях «деловое» предложение. Мошенники написали ей и предложили подзаработать: девушке надо было закупать большое количество товаров у определенных продавцов на маркетплейсе OZON и тем самым повышать им рейтинг. В награду разводилы пообещали вернуть все деньги за покупки, еще и бонусов добавить.

Блогерша согласилась и совершила солидный закуп по ссылке, которую ей прислали «партнеры» — фейковый маркетплейс был стилизован под OZON. Она потратила там 200 тысяч рублей, после чего ей позвонили из её банка и сообщили, что деньги ушли мошенникам. Разумеется, товаров она тоже не получила. Девушка написала заявление в полицию.

Ранее мы рассказывали, как мошенники дурят пользователей Wildberries. 

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Источник:
Lenta.ru
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Комментарии

+852
Grealex
Не знал, что есть слово «скупилась».
51 минуту назад
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+36
ProLogic6 Grealex
со школы чтоль вернулся уселся за комменты 🤣
25 минут назад
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