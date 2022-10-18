Motorola

Motorola показала смартфон, который удлиняется по вашему желанию

Олег

Moto


Компания Motorola представила концепт удлиняющегося смартфона. Об этом написали в The Verge.

Согласно источнику, будущую новинку показали на мероприятии Lenovo Tech World 2022. Об этом безымянном смартфоне Motorola не рассказала практически ничего — компания лишь показала видео, на котором демонстрируется главная фишка устройства.

Судя по ролику, смартфон в обычном состоянии предлагает OLED-дисплей «чуть более» 4 дюймов. Однако по нажатию кнопки сбоку корпуса он удлиняется, то есть разворачивается вверх, и в результате получается экран диагональю уже 6,5 дюйма. Всё выглядит так, будто часть дисплея спрятана на задней части и «выезжает» снизу по принципу роллета. 

Moto

Любопытно, что Motorola обыграла удлиняющийся экран в анимационных обоях — красивый зеленый цветок вращается одновременно с механической трансформацией передней панели. В шутку девайс уже прозвали Moto Rollo.

Пока неизвестно, когда инновационный смартфон увидит свет, и выйдет ли он когда-нибудь вообще. Технические спецификации тоже остаются в секрете. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+46
ProLogic6
калечная конструкция. этот инвалид точно не выйдет в продажу
2 часа назад в 13:07
#
kardigan
+2832
kardigan
Римские обои!
17 минут назад
#
kardigan
+2832
kardigan kardigan
Пардон:шторы! (Помотрел на свои не окрашеные обои епте!
16 минут назад
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