Motorola показала смартфон, который удлиняется по вашему желанию

Компания Motorola представила концепт удлиняющегося смартфона. Об этом написали в The Verge.Согласно источнику, будущую новинку показали на мероприятии Lenovo Tech World 2022. Об этом безымянном смартфоне Motorola не рассказала практически ничего — компания лишь показала видео, на котором демонстрируется главная фишка устройства.Судя по ролику, смартфон в обычном состоянии предлагает OLED-дисплей «чуть более» 4 дюймов. Однако по нажатию кнопки сбоку корпуса он удлиняется, то есть разворачивается вверх, и в результате получается экран диагональю уже 6,5 дюйма. Всё выглядит так, будто часть дисплея спрятана на задней части и «выезжает» снизу по принципу роллета.Любопытно, что Motorola обыграла удлиняющийся экран в анимационных обоях — красивый зеленый цветок вращается одновременно с механической трансформацией передней панели. В шутку девайс уже прозвали Moto Rollo.Пока неизвестно, когда инновационный смартфон увидит свет, и выйдет ли он когда-нибудь вообще. Технические спецификации тоже остаются в секрете.