Мой HomePod внезапно умер. Apple знает о проблеме, но молчит

Когда мы покупаем устройства от Apple, мы подсознательно рассчитываем на их долговечность и продуманность каждой детали. Конечно же, существуют батареи, которые со временем изнашиваются, но в моём случае пока ломаются гаджеты, работающие только от розетки. С такими проблемами я сталкивался дважды — приставка Apple TV, но там было замыкание, а вчера пал мой HomePod mini. Как выяснилось, проблема довольно распространенная, но Apple не удосужилась её решить.
На протяжении пяти лет HomePod mini казалась эталонным девайсом Apple. Это была не просто колонка, а центральный элемент рабочего пространства: мой MacBook закрыт 99% времени, и только этот компактный гаджет отвечал за звук в фильмах, музыке и других задачах. Бесшовная интеграция с Apple TV и та самая «магия» переноса звука с iPhone одним касанием делали использование устройства максимально комфортным. Звука для комнаты в 20 квадратных метров мне хватало с головой. Причём HomePod mini заменил в моём сетапе гораздо больший по габаритом динамик Harman/Kardon Onyx 6, который теперь хранится в коробке где-то в шкафу.
Однако ровно на пятом году эксплуатации безупречная работа сменилась чередой необъяснимых сбоев, которые вскрыли неприятную правду о надежности современной домашней акустики из Купертино. Увы, за идеальным дизайном скрывались конструктивные просчеты, превратившие любимый девайс в неремонтопригодный «кирпич». Учитывая, что у меня нет домашних питомцев, а колонка ни разу не падала, это огорчает ещё больше.
Полтергейст в экосистеме и конструктивные просчеты
Все началось с того, что колонка днем внезапно начала воспроизводить музыку на полной громкости. Первым делом возникло подозрение на случайную ошибку вывода звука с другого устройства в семье. Я подумал, что жена по ошибке тапнула на HomePod вместо своих AirPods, но когда ситуация повторилась четыре раза подряд, стало очевидно: проблема в колонке.
Первым делом я её обновил с прошивки 26.3 до 26.5, вышедшей днём ранее. Но чуда не произошло, а значит, сбой далеко не программный. Глубокое изучение профильных форумов подтвердило худшие опасения — массовый дефект, который в сообществе называют «фантомными касаниями». Из-за аппаратного сбоя сенсорная панель начинает жить своей жизнью: сама запускает треки, блокирует регулировку громкости и игнорирует реальные нажатия.
При этом Apple не признает проблему сервисной, а стандартные методы вроде сброса настроек или протирки сенсора ожидаемо не дают никакого результата. Самое смешное, что колонки закономерно выходят из строя спустя 2 года после первого запуска. То есть, по гарантии их сдать уже нельзя. В некоторых странах Apple предлагает негарантийный ремонт (в этом случае замену) HomePod mini за $79, но с таким же успехом проще купить новую на распродажах за $59.
Причина кроется глубоко внутри конструкции. Она связана с деградацией сенсорного слоя и, что более критично, шлейфом, который проложен под неестественно острым углом. Со временем от постоянных микровибраций и температурных перепадов он просто изнашивается. Для устройства, которое позиционируется как долговечный домашний аксессуар, такое инженерное решение выглядит как заложенная мина замедленного действия.
Ремонтопригодность против клея и ткани
Для человека, который привык самостоятельно обслуживать свою технику, эта ситуация выглядит особенно обидной. Я без проблем собираю компьютеры с нуля, заменяю SSD в Steam Deck, перепаиваю стики на геймпадах и даже менял жидкий металл в PlayStation 5. Но в случае с HomePod mini я решил бездействовать. Основная преграда здесь не в электронике, а в корпусе. Колонка буквально залита клеем, а её бесшовная тканевая сетка не предполагает обратной сборки без потери заводского вида. Чтобы аккуратно вернуть её на место, требуются навыки профессиональной швеи, которых у обычного техногика точно нет.
Существующие в сети варианты решения проблемы выглядят скорее как жесты отчаяния. Но, возможно, кому-то они помогут. Если вы столкнулись с проблемами HomePod, попробуйте сверху (прямо на экран) приложить мощный магнит или MagSafe-зарядку. Мера сомнительная, но она работает (во всяком случае на пару месяцев может хватить). Второй вариант — замена всей сенсорной панели. Это обходится примерно в 7 тысяч рублей, что при сложности разборки делает ремонт экономически бессмысленным. Третий — отключение шлейфа, чтобы избавиться от фантомных касаний. Но и тут колонку нужно разбирать.
Единственный адекватный метод решения этой проблемы — отключение Siri и задержка ввода в настройках HomePod. Как это сделать? Открываете приложение «Дом» > нажимаете и удерживаете на HomePod > в настройках отключаете опцию «Siri: коснуться и удерживать», а в универсальном доступе включаете два верхних пункта и выставляете максимальное значение задержки в 4 секунды.
Финал без музыки
Подводя итог этой пятилетней истории, приходится признать: красивая обертка и удобство экосистемы разбились о суровую реальность неремонтопригодности. Очень досадно осознавать, что устройство, к которому привыкаешь как к части своего рабочего быта, превращается в бесполезный кирпич из-за дефекта, который производитель годами просто игнорирует.
Сейчас я полностью отключил HomePod mini и отправил его в дальний ящик. Использовать гаджет, который может самопроизвольно закричать посреди ночи или в разгар рабочего дня, — сомнительное удовольствие. Теперь передо мной стоит задача поиска нового решения с поддержкой AirPlay, но, наученный этим горьким опытом, я буду смотреть в сторону сторонних брендов.
Лотерея с «фантомными болячками», которая преследует всю линейку колонок Apple, — слишком большая цена за минутную магию перекидывания треков с iPhone.
Прощай, HomePod, это было круто, но слишком недолговечно.