Мой новый фаворит: обзор мобильного браузера Samsung

Содержание:

Интерфейс для людей

Полезное из коробки

Встроенный ИИ

Кто быстрее?

Капелька дегтя

Впечатления

Пока весь мир по инерции грузит Google Chrome и Microsoft Edge, корейцы тихо, не отсвечивая, занимаются огранкой настоящих алмазов. Сейчас я говорю о встроенном браузере Samsung Internet. Большинство пользователей воспринимают его как очередную «стоковую заглушку», которую хочется поскорее заменить, на что-то расхайпленное, знакомое. А зря. Рассказываю, почему эта софтина вызвала у меня восторг.Вспомните, что встречает вас при запуске Google Chrome. Бесконечная лента, с историями «о которых невозможно молчать» пополам с рекламными блоками. При этом самую важную часть, — иконки избранных вами сайтов, спрятали в узкую полоску, словно это не главный пользовательский элемент, а программный рудимент. Полезные иконки любимых сайтов стыдливо сжаты в узкую полоску, которую приходится уныло листать.Уже на стартовой странице Samsung Internet бережет вашу психику от упоительных историй и лайфхаков. Приложение встречает вас чистым листом с аккуратными плитками нужных сайтов, размер которых можно откалибровать на свой вкус.Современные смартфоны давно не поражают своей компактностью и тянуть палец до адресной строки вверху экрана — отдельный вид садизма. Тут швырну небольшой камень в огород Samsung, поскольку ситуация по умолчанию аналогичная. Через настройки можно (и нужно) перемещать этот элемент интерфейса вниз самому, если вы не осьминог. Искренне хотелось бы эту опцию видеть на старте.Кнопки «Вперед/Назад», «Домой», избранное и вкладки — всё прямо под большим пальцем. По центру разместили доступ к ИИ-функциям, о которых я расскажу позже.«Три полоски» открывают контекстное меню для быстрого доступа к истории, загрузкам и прочим элементам, которые нужны под рукой.Также есть привычное управление свайпами, но я лично к нему редко обращаюсь, поэтому не заметил весомых преимуществ.Нижнюю панель можно кастомизировать под себя: кнопки поменять местами или заменить ненужные. Расположение строк функций «трехполосного» меню тоже можно изменить.С защитой от цифрового шума тут тоже полный порядок. В Samsung Internet уже есть мощный щит против трекеров и рекламы. Встроек несколько, все «заточены» под браузер, но не все работают идеально: могут не пускать на нужные вам сайты. Тут нет какой-то золотой середины, поэтому выбор «адблока» делается методом проб и ошибок. Однако приятно, что такая возможность в принципе есть и прямо из коробки.Включая темную тему в Chrome, вы получаете «тонировку» строки поиска и... ослепительно белый фон большинства сайтов. Глаза в темноте говорят вам «спасибо» (нет).Dark Mode в Samsung Internet на фоне «хрома» — божественен. Браузер перекрашивает весь контент, включая фон страниц. При этом умный алгоритм сам подгонит контрастность шрифтов так, чтобы белые буквы не выжигали сетчатку на черном фоне. Для сравнения: в Microsoft Edge при аналогичном режиме всплывающие подсказки на сайтах часто превращаются в кашу из белого текста на белом фоне. У Samsung таких визуальных багов практически нет.Samsung Internet идет в ногу со временем, и теперь в него «зашит» искусственный интеллект Galaxy AI. Он бесплатен, и главное — работает в России без всяких обходов и сторонних приложений. Включил — пользуйся. Или не пользуйся. Каждый решит для себя сам. Такие уж нынче тренды: нет ИИ — остался в эре технологического палеозоя. Вот что могут умные алгоритмы:Превращает простыню лонгрида в краткую выжимку с главными тезисами. Работает шустро, через несколько секунд получаем емкую, но информативную саммаризацию. Идеально для тех, кто спешит впитать все самое основное.ИИ от Samsung не просто переводит слова, а старается сохранить контекст и живую структуру языка. На мой взгляд, работает органичнее привычного Google Tranlate.Название функции говорит само за себя — текст сводки адаптируется в голос, с правильными в большинстве случаев интонациями.Пожалуй, главное, за что я полюбил Samsung Internet — чертовски быстрая загрузка страниц и визуальная плавность. Все дело в правильной оптимизации на уровне ядра системы, поэтому «тяжелые» скрипты и самые перегруженные сайты открываются быстрее, чем где либо.Если смотреть на тесты бенчмарков Samsung Internet идет нога в ногу с Edge и Chrome (так как все они созданы на базе движка Chromium), но за счет встроенной блокировки рекламы Samsung Internet часто выигрывает старт: страница не тратит ресурсы смартфона на прогрузку баннеров. А вот по части энергоэффективности корейский браузер однозначно бьет Chrome — батарею он кушает заметно скромнее.Результаты тестов в бенчмарке Speedometr 3.0:• Samsung Internet — 24,8• Google Chrome — 25,0• Microsoft Edge — 23,0• Яндекс Браузер — 19,0• Mozilla Firefox — 18,5• Opera — 18,5Каталог расширений здесь жестко модерируется, и сторонних разработчиков туда пускают неохотно. Из-за этого выбор расширений микроскопический, если не сказать абсурдный. В каталог добавляют AI-ассистента LINER, который по сути просто открывает свою веб-страницу, но при этом добавить популярный Perplexity нельзя. Turn Off this Light также бесполезно на фоне встроенной темной темы, а в адрес сервиса со скидками и чекапа безопасности комментарии излишни.Справедливости ради, в мобильных браузерах расширения в принципе редко адекватны, расширить функционал «под себя» здесь особо не выйдет.Samsung Internet — это великолепный, быстрый и лаконичный браузер для повседневного использования на смартфоне. Во многом он на голову выше Chrome. Искренне жаль, что корейцы не вкладывают миллиарды в его продвижение на iOS-овскую Safari, которая стала работать на айфонах прошлых поколений из рук вон плохо.