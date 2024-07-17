«Моя волна» в «Яндекс Музыке» преобразилась до неузнаваемости

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» сообщила о большом изменении в алгоритмах своего стриминг-сервиса. Подробности собрали в Forbes.

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Согласно источнику, разработчики обучили систему персональных рекомендаций «Моя волна» более 400 новым редким жанрам музыки, чтобы разнообразить подборку и познакомить пользователя с чем-то новым и необычным.

«Нишевые музыкальные направления — это то, что требует особенной экспертизы, поэтому над запуском мы работали совместно с музыкальными журналистами, преподавателями и артистами. … Теперь слушатели «Моей волны» могут не только открыть для себя новую музыку, но и лучше понять свои вкусы. Например, узнать названия тех музыкальных направлений, которые они любят, но, возможно, не могут точно обозначить», — руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович. 

Теперь в «Моей волне» вы встретите композиции таких жанров, как мумбатон, госпел, трэшкор, скиффл, кранк или мандопоп. Для каждого из жанров создана специальная разметка, которая поможет алгоритмам включать такие треки в рекомендации пользователей. В перспективе команда сервиса работает над внедрением более глубоких нейромоделей, которые смогут прогнозировать развитие музыкального вкуса человека. 

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Источник:
Forbes
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