ПМЭФ 2024

«Яндекс Go» рассказал, почему таксист может получить лишь половину тех денег, что платят пассажиры

Александр



В профильных чатах и пабликах таксистов в соцсетях то и дело встречаются гневные посты в адрес «Яндекс Go» с фотографиями и скриншотами, на которых видно, что пассажир отдал за поездку внушительную сумму, а водителю зачислили чуть больше половины от неё. Всё это породило слухи, что агрегатор втихаря увеличивает комиссию на некоторые поездки.

Пресс-служба «Яндекс Go» пояснила, с чем это связано. Дело в том, что таксисту может прийти заказ по корпоративному тарифу, и тогда в сумму будет включён НДС, если организация не на упрощенной системе налогообложения. НДС составляет 20% — эту сумму клиент тоже оплачивает, но не водителю, а агрегатору, который в дальнейшем перечисляет её в налоговую. За вычетом комиссий, которые взимают «Яндекс Go» и таксопарки, таксисту на счёт приходит как раз половина от тех денег, что заплатил клиент. 

В «Яндекс Go» также рассказали, что бывает обратная ситуация — когда таксист заработает на пассажире больше денег, чем тот заплатил сервису. Так происходит, если клиент использует бонусные баллы программы лояльности или промокод. Кроме того, агрегатор может дополнительно мотивировать водителя денежной надбавкой, когда он берёт заказ при дефиците машин или при выполнении определённого числа поездок за установленный срок.

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