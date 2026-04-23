Можете не ждать lossless в AirPods. В Apple наконец сказали вслух то, что все и так знали

Глава Apple Music Оливер Шуссер дал интервью Billboard и прямо подтвердил, что формат lossless — совсем не то, ради чего большинство пользователей вообще переживает. Хотя технология существует довольно давно, в реальной жизни её ценность сильно переоценена.

По его словам, если взять обычный сценарий — iPhone и стандартные наушники — даже люди из индустрии не всегда смогут отличить обычный звук от lossless в слепом тесте. Поэтому Apple сделала ставку не на звук без потерь, а на пространственное аудио. Там разницу реально слышно, и она работает на широком наборе устройств, а не только в идеальных условиях.Это хорошо объясняет, почему lossless в Apple Music остаётся скорее дополнительной опцией, чем ключевой фичей. Массовому пользователю это просто не нужно в отличие от того же пространственного звука, который даёт эффект «вау» сразу, без погружения в битрейты и кодеки. Судя по всему, по этой же причине компания не стремится внедрить её в AirPods.В интервью затронули и другие моменты. Отток пользователей у сервиса Apple Music признан один из самых низких на рынке. Ну, а музыка, созданная ИИ, занимает меньше 0,5% от общего объёма.