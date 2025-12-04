Top.Mail.Ru

Можно ли брать Macbook Air M1 в 2026 году? Есть ответ, и он вполне логичен

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Пользователи техники Apple обсудили актуальность Macbook Air M1 на профильном форуме MacRumors и пришли к выводу, что «дед» еще очень даже бодр. Для этого есть логические основания.

Один из фанатов Apple задал вопрос: целесообразно ли сейчас покупать ребенку Macbook Air M1, который вышел в 2020 году, и долго ли еще для него будут выпускаться обновления? Вопрос актуален и для РФ, поскольку прямо сейчас на вторичке эту модель можно найти за плюс-минус 30 тысяч рублей, а новый в заводской пленке стоит около 40 тысяч.

Другие пользователи нашли все причины считать, что ноутбук еще поживет. В целом Apple выпускает новые версии macOS для компьютеров в течение 7 лет с момента их релиза — то есть можно ожидать, что Macbook Air M1 обновится на macOS 27 и даже 28. Кто-то провел анализ самого чипа М1 и сравнил его перспективность с процессорами А-серии того же техпроцесса и поколения — получилось, что ультрабук может получить даже 8 лет поддержки, то есть macOS 29.

Скептические комментарии были в основном связаны с объемом ОЗУ. В те времена базой являлись 8 Гб, которых может не хватать даже сейчас. Были и те, кто откатил свой Macbook Air M1 на macOS Monterey и очень рад быстродействию. Общий вывод: за такие небольшие деньги ультрабук порадует пользователя еще минимум 2-3 года. 

Источник:
MacRumors
