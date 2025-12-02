Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах

Фото: АвтоВАЗ



Известный YouTube-блогер съездил в «АвтоВАЗ», чтобы задать руководству и инженерам волнующие всех россиян вопросы об автомобилях Lada. Ответы оказались очень мемными и ярко показали курс и приоритеты корпорации.

Автор YouTube-канала «Дневник хача» снял полуторачасовое видео с интервью разных сотрудников и руководства «АвтоВАЗа». Они отвечали на разные злободневные и волнующие российских водителей вопросы, причем делали это весьма своеобразно. К примеру, на вопрос, можно ли сделать аналог BMW 5-series, директор по продуктам Олег Груненков ответилТакже он сообщил, что компания приняла решение не тратить время и деньги на инновации; есть лишьбюджет для изучения ИИ.Что касается создания более мощного двигателя, то Груненков подчеркнул: за мощным мотором тянется более выносливая трансмиссия, тормозная система и другие узлы; то есть нужно фактически разработать машину заново, а платить за это потребитель не захочет из-за более дорогого акциза. С этим согласен один из инженеров: сказал, что, чем покупает в реальности. Он также добавил, что, а до этого нужноКогда речь зашла о надежности, инженер отметил несправедливое отношение к Lada: зарубежные производители тоже отзывают свои машины из-за угроз безопасности, но хейтят за такое почему-то только «АвтоВАЗ». Когда блогер сказал, что за иномарку не стыдно и ей многое прощается, а за Lada тоже хочется гордиться, инженер назвал это— гордиться заводом, который к тебе лично не имеет никакого отношения.