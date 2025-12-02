Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах

Олег
АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Известный YouTube-блогер съездил в «АвтоВАЗ», чтобы задать руководству и инженерам волнующие всех россиян вопросы об автомобилях Lada. Ответы оказались очень мемными и ярко показали курс и приоритеты корпорации.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Автор YouTube-канала «Дневник хача» снял полуторачасовое видео с интервью разных сотрудников и руководства «АвтоВАЗа». Они отвечали на разные злободневные и волнующие российских водителей вопросы, причем делали это весьма своеобразно. К примеру, на вопрос, можно ли сделать аналог BMW 5-series, директор по продуктам Олег Груненков ответил «Можно, но зачем?» Также он сообщил, что компания приняла решение не тратить время и деньги на инновации; есть лишь «не очень большой» бюджет для изучения ИИ.

Что касается создания более мощного двигателя, то Груненков подчеркнул: за мощным мотором тянется более выносливая трансмиссия, тормозная система и другие узлы; то есть нужно фактически разработать машину заново, а платить за это потребитель не захочет из-за более дорогого акциза. С этим согласен один из инженеров: сказал, что «массовый потребитель говорит про это больше», чем покупает в реальности. Он также добавил, что «это означает более высокий класс автомобиля, более высокую цену, более высокое всё», а до этого нужно «немножечко эволюционно дорасти».

Когда речь зашла о надежности, инженер отметил несправедливое отношение к Lada: зарубежные производители тоже отзывают свои машины из-за угроз безопасности, но хейтят за такое почему-то только «АвтоВАЗ». Когда блогер сказал, что за иномарку не стыдно и ей многое прощается, а за Lada тоже хочется гордиться, инженер назвал это «неправильным» — гордиться заводом, который к тебе лично не имеет никакого отношения. 


-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
YouTube
Cсылки по теме:
Каков срок службы мотора Lada? АвтоВАЗ наконец раскрыл тайну
«АвтоВАЗ» объявил о сильном подорожании автомобилей Lada
Представлена Lada Niva Sport. Журналисты обнаружили дефекты прямо на презентации

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+119
Volnorez Uraganov
Если б они правда скопировали хоть агрегатно , а не внешне бмв хотя бы 34 кузове это был бы бестселлер )
2 часа назад в 12:42
#
+30
opossum
А чё не Китуашвили?😅 Любитель ВАЗа и Москвича
час назад в 14:22
#
YABLOKOFON
+366
YABLOKOFON
А че про цены не спросили почему за пустой автомобиль хотят как за китaйца с нaворoтами и почeму российский автопром ржaвый с салона и собран на коленке?
13 минут назад
#