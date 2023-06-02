Покупатели безуспешно пытаются найти у Wildberries логику. Можно отказаться от товара или нет — никто не понимает

Пользователь «Пикабу» с ником 1dove рассказал
о своём опыте покупок на Wildberries. Он пытался отказаться от ненужных товаров, но не смог — его заставили выкупить их, а затем отказали в возврате.
1dove заказал на Wildberries вещи для гардероба и лапшу быстрого приготовления, а когда товары прибыли в пункт выдачи, решил выкупить только одежду, а от еды отказаться. На ПВЗ заявили, что так нельзя — можно либо купить всё, либо отменить весь заказ целиком. 1dove согласился на первый вариант и пошёл разбираться с поддержкой.
Пользователю пришлось пообщаться с огромным количеством сотрудников поддержки (Сергеем, Тамарой, Ольгой, Никитой и Полиной). Все они были немногословны, отвечали шаблонными фразами, а суть ответов сводилась к тому, что от съедобных товаров нельзя отказаться после выкупа. Доводы 1dove о том, что при оформлении заказа показана стоимость возврата, они игнорировали.
Скриншот: Пикабу
По мнению 1dove, получается нелогично: при оформлении заказа с лапшой в приложении было указано, что отказ от неё обойдётся в 75 рублей (на что он был согласен), на пункте выдачи его вынудили выкупить ненужный товар, а принять этот товар обратно (списав заявленные 75 рублей) отказались. Нужно отметить, что законодательство о защите прав потребителей позволяет покупателям отказываться от любых качественных товаров, купленных дистанционным способом. Купленную в обычном магазине еду вернуть нельзя, а в интернет-магазине — можно.