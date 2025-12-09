«Можно потерять всё, что дорого», — Путин предупредил о рисках ИИ







На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что отказ от использования ИИ и Big data, как и их бездумное применение несут серьёзные риски для страны. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что отказ от использования ИИ и Big data, как и их бездумное применение несут серьёзные риски для страны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Он подчеркнул, что игнорирование возможностей ИИ может привести к утрате «всего, что дорого», но и неосмотрительное использование технологий также способно подорвать идентичность и способствовать утечке важной информации в чужие руки.Президент сослался на доклад Игоря Ашманова, главы компании «Крибрум», о проблемах регулирования ИИ, отметив, что даже неподготовленным людям очевидна необходимость решать эти вопросы, хотя методы остаются неясными. Путин акцентировал внимание на опасности образования общества, где только малая часть людей сможет генерировать что-то новое, а большинство ограничится простым нажатием кнопок. Он также подчеркнул, что они рискуют потерять базовые навыки в области математики, физики, химии и истории.Кроме того, глава государства подчеркнул, что ИИ не должен размывать ответственность человека. Любое использование технологий требует личной ответственности, чтобы сохранить баланс между инновациями и контролем над их последствиями.