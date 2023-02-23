Google Play Store уличили в обмане: приложения пишут одно, а делают совсем другое

Компания Mozilla опубликовала подробный отчет по результатам исследования ярлыков конфиденциальности в Google Play Store. Об этом написано её на официальном сайте.
Напомним, что Google (по примеру Apple) ввела в своем магазине приложений так называемые «ярлыки конфиденциальности»: специальный информационный блок на карточке каждого приложения, в котором разработчик обязан указать, какие данные пользователя он собирает. Потенциально эта мера может помочь владельцу смартфона выбрать такое приложение, которое будет соответствовать его требованиям приватности.
Эксперты Mozilla провели собственное исследование этих ярлыков в Google Play Store и выяснили, что они лишь вводят пользователей в заблуждение. Они изучили топ-40 приложений в магазине и проверили, соответствуют ли указанные в них ярлыки реальному поведению софта.
Оказалось, что в 80% случаев разработчики врут, когда заполняют ярлыки конфиденциальности. Более того, в отдельных случаях информация из этих ярлыков противоречит политике использования самих приложений, то есть они априори не могут быть правдивыми. Эксперты выявили серьезные несоответствия в 40% проверенных приложений, и лишь только 6 из 40 штук оказались «чисты» и правдиво указывали количество и тип собираемых данных.
Mozilla указала на еще один недостаток нововведения: странные формулировки самой Google. Ярлыки составлены таким образом, что в некоторых случаях не помогает осознанному выбору, а лишь запутывает пользователя. При этом в списке ярлыков есть не все необходимые пункты: например, Google не обязывает вендоров отчитываться об обмене данными с поставщиками услуг.
Стоит отметить, что Google по факту снимает с себя ответственность за то, что пишут разработчики, то есть, в отличие от Apple, она не проверяет информацию от них. Получается, что пользователь думает, что приложение создано по строгим нормам Play Store, а по факту получает утилиту, которая ведет себя на устройстве совершенно иначе.
Поскольку конечный потребитель не разбирается в тонкостях взаимоотношений между Google и разработчиками, для него всё это выглядит как обман со стороны Play Store. Этот факт подрывает и без того небольшое доверие к магазину. Очевидно, что реализацию «ярлыков безопасности» в Play Store необходимо модернизировать: сделать её более прозрачной и надежной.
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