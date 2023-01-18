Мстители в страдающем средневековье: нейросеть поиздевалась над супергероями

Художники не перестают радовать забавными идеями используя нейросеть. На этот раз Midjourney перенесла героев комиксов в непривычную для них обстановку — средние века. Судя по их лицам понравилось не всем.
Непривычный образ придал персонажами пользователь Reddit под ником Adrianb2020.
Впрочем, досталось не только персонажам Marvel. Вот несколько работ от разных авторов, собранных на просторах интернета.
Ранее мы собрали подборки в которых нейросеть проиллюстрировала известные русские поговорки
, фразеологизмы
и забавные высказывания
. А если вы хотите, чего нибудь красивого — есть полное собрание знаков зодиака
.