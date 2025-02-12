МТС: «Безлимит — это просто название»

Пикабушник TapkiSlona рассказал о странном подходе МТС к определению слова «безлимит». Он подключил платную опцию с безлимитным трафиком в сервисе Kion, но после израсходования 200 гигабайт оператор урезал ему скорость до неприемлемой для просмотра видео даже в минимальном качестве, а для восстановления попросил доплатить.
TapkiSlona накатал пост на «Пикабу», после чего снова обратился в поддержку, попросив перейти по ссылке и ознакомиться с реакцией. Там посмотрели на популярность публикации и предложили скидку 100% на безлимит в Kion сроком на 3 месяца. 49 рублей, списанные с его счёта за восстановление скорости, ему так и не вернули.
К слову, абонентская плата на его тарифе немаленькая — 1490 рублей в месяц, опция «безлимита» на Kion обходится дополнительно в 49 рублей, которые, как выясняется, оператор предлагает списывать каждый раз по исчерпанию 200 ГБ.
Один из комментаторов, Aivildo, поведал о подобном подходе в «СберМобайле». Он подключил тариф с безлимитным интернетом, но оператор урезает скорость до 1 Мбит/с, если израсходовать 30 гигабайт, и до 512 кбит/c, когда тратится ещё столько же трафика. Он с этим не согласен и собирается судиться со «СберМобайлом», тем более, что в договоре эти квоты не упоминаются, о них можно узнать только от технической поддержки.