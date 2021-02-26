Китайский производитель Xiaomi и российский сотовый оператор «МТС» начинают проект по открытию совместных магазинов розничных продаж по всей России. Первый кобрендинговый салон запустится в марте 2021 года в Туле. До конца 2021 года планируется построить несколько десятков партнерских точек продаж.
На полках совместных магазинов будет ассортимент различных товаров Xiaomi, таких, как смартфоны, телевизоры, устройства для умного дома и бытовая техника. В салонах нового типа китайский бренд организует шоурумы для демонстрации работы датчиков и устройств Smart Home. «МТС», в свою очередь, планирует расширить базу абонентов за счет сопутствующих продаж и услуг в кобрендинговых салонах. В частности, оператор ожидает роста в области банковских сервисов, спутникового телевидения, подписок на онлайн-ТВ и музыку. Представитель оператора назвал продукцию Xiaomi недорогой, качественной и хорошо известной в России, в связи с чем «МТС» собирается расширить ассортимент китайского бренда в своих собственных салонах.
Ранее «МТС» закрыл около 600 офисов продаж по всей стране с целью оптимизации розничной сети. На данный момент сеть салонов связи «МТС» состоит из примерно 5,2 тысяч точек. При этом оператор нередко участвует в партнерских проектах — например, «МТС» содействовал запуску Apple Music в России и недавно договорился о сотрудничестве со Spotify.
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МТС решило это исправить ?