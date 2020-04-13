





Оператор сотовой связи МТС проанализировал перемещения жителей Москвы и выяснил, что в период с 25 марта по 8 апреля многие из них покинули город.Из Москвы уехали более 15% жителей, являющихся абонентами МТС. 79% из них теперь проживают в Подмосковье, а 21% в других регионах. 85% уехавших остановились в загородных домах, коттеджных посёлках и на дачах и не покидают новое место проживания, а 15% время от времени приезжают в Москву.Пик отъезда пришёлся на 28 марта — первый выходной день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил в введении «нерабочих» дней. Более свежих данных нет, но очевидно, что после продления «каникул» до конца апреля уехавших стало ещё больше.В конце марта и начале апреля из Москвы выехало примерно столько же людей, сколько покидает столицу летом накануне выходных. В июне и июле 2019 года каждую пятницу из Москвы выезжало около 15% жителей, но разница в том, что тогда почти все выехавшие возвращались обратно в воскресенье вечером или в понедельник утром, а сейчас продолжительность пребывания за городом значительно выросла.МТС отмечает, что из-за переезда москвичей на периферию произошло смещение нагрузки на мобильную сеть. Среднесуточный рост голосового трафика в Московской области в «нерабочий» день в сравнении с обычным рабочим днем составил более 23%, трафика мобильной передачи данных — более 30%. Интернет-трафик пользователей фиксированного интернета за тот же период вырос в московском регионе на 40%.Москва — самый неблагоприятный российский город по темпам распространения коронавируса COVID-19. По состоянию на 13 апреля в России было заражено 18328 человек, из них на Москву пришлось 11 513 случая заражения.