МТС начал продавать SIM-карты через Telegram-бота

Олег

МТС


Российский оператор МТС открыл Telegram-бота для дистанционной продажи SIM. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно источнику, пользователи бота теперь могут подобрать тариф, подключить экосистемную подписку МТС Premium со скидкой и оформить доставку сим-карты прямо в мессенджере Telegram. Бот позволяет выбрать адрес и удобное время доставки, а подписание документов и оплата происходит во время визита курьера.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Покупка SIM через бота позволяет получить подписку МТС Premium за 99 рублей в месяц вместо 249 рублей.

На первом этапе запуска купить в Telegram можно только пластиковую «симку», а доставка будет только в пределах МКАД. В дальнейшем возможности бота будут расширены: например, появится возможность выбрать красивый номер, подключить eSIM и оформить переход в МТС от другого оператора. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
МТС
Cсылки по теме:
МТС втихую подключил мне платную опцию. Проверьте у себя!
МТС сдался: раздача интернета со смартфонов будет бесплатной для всех
Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу