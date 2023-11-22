МТС начал продавать SIM-карты через Telegram-бота



Российский оператор МТС открыл Telegram-бота для дистанционной продажи SIM. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Согласно источнику, пользователи бота теперь могут подобрать тариф, подключить экосистемную подписку МТС Premium со скидкой и оформить доставку сим-карты прямо в мессенджере Telegram. Бот позволяет выбрать адрес и удобное время доставки, а подписание документов и оплата происходит во время визита курьера.







Покупка SIM через



На первом этапе запуска купить в Telegram можно только пластиковую «симку», а доставка будет только в пределах МКАД. В дальнейшем возможности бота будут расширены: например, появится возможность выбрать красивый номер, подключить eSIM и оформить переход в МТС от другого оператора. Покупка SIM через бота позволяет получить подписку МТС Premium за 99 рублей в месяц вместо 249 рублей.На первом этапе запуска купить в Telegram можно только пластиковую «симку», а доставка будет только в пределах МКАД. В дальнейшем возможности бота будут расширены: например, появится возможность выбрать красивый номер, подключить eSIM и оформить переход в МТС от другого оператора.