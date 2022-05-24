МТС Смартфоны Россия

МТС начал продавать уцененные и б/у-смартфоны. Цены радуют

Олег

МТС


Российский ритейлер МТС запустил розничные продажи смартфонов, которые были уценены или находились в использовании непродолжительное время. Об этом пишут в «Коммерсанте». 

Согласно источнику, нововведение не будет похоже на ломбард или комиссионный магазин. МТС будет дополнительно к текущему ассортименту продавать еще две категории устройств: «как новые» и возвращенные девайсы. Первая категория включает в себя новые, но уцененные девайсы — то есть смартфоны, которые не были в использовании, но имеют незначительные дефекты, например неполную комплектацию. Скидка на них может достигать 50% от обычной розничной цены. 

Что касается возвращенных устройств, то МТС объясняет это так: 
«Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок». 
Судя по этому комментарию, в сети не будут продаваться устройства с неизвестным прошлым и возрастом, купленные у людей с рук. Обе категории устройств поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания ритейлера. На первом этапе в ассортименте появятся модели Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi. Пока что их можно будет приобрести в Москве, но в случае положительного отклика нововведение распространится в другие регионы. 

Ранее похожую программу запустил «Мегафон»

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Seagull
–842
Seagull
Многие фирменные магазины типа iport, продают то, что взяли на обмен или выкупили, теперь только там и покупаю, так цена выше авито процентов на 15, но как правило есть гарантия и на своём 11 про макс они мне меняли модуль камеры по гарантии без лишних разговоров
час назад в 11:09
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+255
Paspartu Seagull
То, что пришлось воспользоваться гарантией и менять камеру — так себе реклама магазина
час назад в 11:27
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