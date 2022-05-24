МТС начал продавать уцененные и б/у-смартфоны. Цены радуют



Российский ритейлер МТС запустил розничные продажи смартфонов, которые были уценены или находились в использовании непродолжительное время. Об этом пишут в «Коммерсанте».



Согласно источнику, нововведение не будет похоже на ломбард или комиссионный магазин. МТС будет дополнительно к текущему ассортименту продавать еще две категории устройств: «как новые» и возвращенные девайсы. Первая категория включает в себя новые, но уцененные девайсы — то есть смартфоны, которые не были в использовании, но имеют незначительные дефекты, например неполную комплектацию. Скидка на них может достигать 50% от обычной розничной цены.



Что касается возвращенных устройств, то МТС объясняет это так:



«Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок».