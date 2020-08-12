Мобильный оператор МТС и потоковый сервис Spotify заключили партнерские соглашения. Абоненты провайдера смогут подключить подписку Premium, набрав *123# со смартфона или с помощью специального сайта. Оплата будет списываться со счёта мобильного телефона.
Стоимость услуги останется без изменений, она составляет 169 рублей за индивидуальную подписку. Новым подписчикам МТС обещает полгода Premium бесплатно вместо стандартного трехмесячного пробного периода.
Сайт vc.ru сообщает со ссылкой на источник, что партнерство с оператором позволит Spotify увеличить количество подписчиков «в условиях жёсткой конкуренции». Стоит отметить, что МТС уже сотрудничает с Apple Music, а также у оператора имеется собственный музыкальный сервис «МТС Music» на платформе «Яндекс.Музыки».
Напомним, шведский музыкальный сервис запустился на территории РФ в середине июля 2020 года. Стоимость подписки Premium составляет: индивидуальная — 169 рублей в месяц, для двоих — 219 рублей, семейная (до 6 аккаунтов) — 269 рублей и студенческая — 85 рублей.
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Источник:
регистрация новой симки (затрат 150 рублей), пользование 6 месяцев музыкой бесплатно.
через полгода — повторить.
я так 2 года яблочную музыку использовал)
симки лежат в шкафу)