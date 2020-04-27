





Оператор сотовой связи МТС решил поддержать россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в родную страну. Между некоторыми странами и Россией авиасообщение было закрыто, либо летают только спецрейсы, эвакуирующие граждан.С 29 апреля для абонентов МТС, находящихся за границей, исходящие SMS в Россию станут бесплатными, как и входящие телефонные вызовы с горячих линий государственных служб и авиационных компаний.Абоненты МТС в международном роуминге смогут бесплатно отправлять SMS на номера любых российских операторов. Бесплатными стали входящие вызовы со следующих номеров:+7 (495) 249-75-77 — Госуслуги+7 (499) 678-12-03 — горячая линия Ростуризма+7 (495) 870-45-09 — горячая линия Департамента здравоохранения Москвы+7 (499) 251-83-00 — инфолиния Департамента здравоохранения Москвы+7 (495) 587-88-60 — ситуационный центр МИД+7 (495) 139-87-90 — Aegean Airlines+7 (495) 969-22-48 — Air Baltic+7 (495) 411-66-55 — Air France+7 (495) 221-82-00 — Alitalia+7 (495) 705-91-04 — Austrian Airlines+7 (495) 374-55-14 — Azur Air+7 (499) 951-27-19 — British Airways+7 (495) 411-84-38 — Brussels Airlines+7 (499) 951-25-86 — Emirates+7 (495) 933-00-56 — Finnair+7 (495) 258-84-10 — Iberia+7 (495) 411-77-66 — KLM+7 (499) 951-26-02 — LOT+7 (495) 411-84-44 — Lufthansa+7 (495) 730-50-80 — Nordwind Airlines+7 (495) 981-00-77 — Qatar Airways+7 (495) 212-12-51 — Red Wings Airlines+7 (495) 782-00-31 — Royal Flight+7 (495) 783-07-07 — S7 Airlines+7 (495) 782-93-53 — SAS+7 (495) 411-84-43 — Swiss+7 (495) 775-08-49 — Turkish Airline+7 (495) 211-40-30 — Utair+7 (499) 500-56-76 — Wizz Air+7 (495) 223-55-55 — «Аэрофлот»+7 (499) 215-23-00 — «Победа»+7 (495) 139-77-77 — «Россия»+7 (499) 920-22-52 — «Уральские Авиалинии»+7 (495) 970-17-17 — «Якутия"