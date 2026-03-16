МТС ответил на обвинения в введении «налога» на VPN

Александр

Фото freepik

Оператор сотовой связи МТС выступил с разъяснениями по поводу жалоб абонентов на списание средств при использовании приложений для изменения сетевого адреса. Утверждение о взимании платы за использование VPN-сервисов было категорически отвергнуто. По словам компании, списания могут происходить только за трафик, классифицируемый как файлообменный, то есть использующий протокол P2P.

В МТС уточнили, что под действие тарификации подпадают торрент-сети, некоторые P2P-сервисы, а также звонки в мессенджерах, если они устанавливают прямое соединение между пользователями (в том числе через Telegram и Viber). Оператор подчеркнул, что система автоматически распознаёт использование протокола P2P, но не отслеживает конкретные сайты, приложения или содержимое передаваемых данных.

Пользователи обратили внимание на технические противоречия в заявлении оператора. Главный вопрос касается того, как именно система распознаёт P2P-трафик внутри зашифрованных соединений, которые используют современные мессенджеры и VPN-сервисы. Также отмечается, что под определение «файлообменных сетей» могут попадать рутинные функции, например обычные голосовые звонки, что делает тарификацию непредсказуемой для абонента. Представитель МТС рекомендовал пользователям, желающим разобраться в деталях, обращаться к разработчикам конкретных приложений за разъяснениями о том, какие протоколы они используют. Также можно попытаться оспорить списание, если оно произошло ошибочно.
Источник:
Пикабу
Комментарии

samOsebe
+685
samOsebe
Короче: вы все сами дураки и не понимаете. А у нас все согласно закону.
22 минуты назад
#