МТС Pay больше не доступен владельцам iPhone
Артем Фунтиков —
Приложение удалено из App Store. Теперь сервис можно найти в ранее установленных программах из списка «Покупки».
После ввода десятого пакета санкций против российских банков Apple начала удалять приложения, связанные с ними. Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay теперь нельзя скачать из App Store. Если пользоваться строкой поиска, то результаты не выдаются, а при переходе по прямой ссылке появляется сообщение о недоступности приложения.
Ситуация так же коснулась «МТС Банка» и теоретически может затронуть клиентов «Тинькофф Банка», попавшего под санкции евросоюза. Чтобы не дожидаться пока приложения исчезнут из App Store, рекомендуем воспользоваться нашей подробной инструкцией.
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