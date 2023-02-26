МТС Pay больше не доступен владельцам iPhone

Артем
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Приложение удалено из App Store. Теперь сервис можно найти в ранее установленных программах из списка «Покупки».

После ввода десятого пакета санкций против российских банков Apple начала удалять приложения, связанные с ними. Сервис бесконтактной оплаты МТС Pay теперь нельзя скачать из App Store. Если пользоваться строкой поиска, то результаты не выдаются, а при переходе по прямой ссылке появляется сообщение о недоступности приложения. 

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Ситуация так же коснулась «МТС Банка» и теоретически может затронуть клиентов «Тинькофф Банка», попавшего под санкции евросоюза. Чтобы не дожидаться пока приложения исчезнут из App Store, рекомендуем воспользоваться нашей подробной инструкцией.
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