МТС резко повышает тарифы



Российский оператор мобильной связи начал рассылать своим абонентам оповещения о скором повышении абонплаты. Об этом пишут «РИА Новости».







Согласно источнику, некоторым владельцам сим-карт МТС поступают «письма счастья» от оператора в виде оповещений в мобильном приложении. В них говорится следующее:





«Мы знаем, насколько важно быть в курсе актуальной стоимости услуг, поэтому заранее рассказываем, что с 11.04.2024 абонентская плата по вашему тарифу изменится».



Помимо этого, компания заверяет, что все остальные условия тарифа не меняются, а размер абонентской платы повышается на 45 рублей, тогда как до сих пор она составляла 545 рублей. Удорожание значительное и составляет 8,25%; это выше, чем официально подтвержденный уровень инфляции, составляющий 7,62%.