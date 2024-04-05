МТС резко повышает тарифы

Олег

МТС


Российский оператор мобильной связи начал рассылать своим абонентам оповещения о скором повышении абонплаты. Об этом пишут «РИА Новости».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, некоторым владельцам сим-карт МТС поступают «письма счастья» от оператора в виде оповещений в мобильном приложении. В них говорится следующее:

«Мы знаем, насколько важно быть в курсе актуальной стоимости услуг, поэтому заранее рассказываем, что с 11.04.2024 абонентская плата по вашему тарифу изменится». 

Помимо этого, компания заверяет, что все остальные условия тарифа не меняются, а размер абонентской платы повышается на 45 рублей, тогда как до сих пор она составляла 545 рублей. Удорожание значительное и составляет 8,25%; это выше, чем официально подтвержденный уровень инфляции, составляющий 7,62%. 

-36
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Как пополнить Apple ID и оплачивать приложения, игры и подписки на iPhone в 2024 году
Как проверить, к каким сервисам, подпискам и маркетплейсам привязаны ваши банковские карты
Только не Qiwi! Все способы пополнения Steam и других иностранных сервисов в 2024 году

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+104
unfailingsky
Честно говоря, много лет с ними и связь вообще скурвилась. Качество много хуже, чем было раньше и главное, что бесит, это показывает LTE и полную антенну, а интернета нет. Люди надписывают в мессенджеры, а ты и не в курсе этого. В салонах связи разводят руками. Авиарежим не помогает, только полная перезагрузка телефона. Перезагрузишь -сразу работает.
5 апреля 2024 в 20:48
#
Станислав
+199
Станислав unfailingsky
Когда подобное пишите, пишите локацию где это происходит, у вас интернета нет а у меня он есть в дневное время около 70 мегабит, и что из этого следует, а ничего из этого не следует, это просто означает что у вас его нет а у меня он есть вот и всё, всё зависит от локации, выбирайте того оператора который лучше всего работает там где вы находитесь. Какой смысл тут об этом писать, нужно оператору об этом писать, возможно при плановом ремонте или замене БС, развернули немного в другую сторону и вот у вас инет уже стал хуже работать….
5 апреля 2024 в 21:20
#
Don Karleone
0
Don Karleone Станислав
Вот вам и локация и Скорость, замер сделан на улице в Москве и чем в 100500 раз было написанно в техподдержку
6 апреля 2024 в 20:06
#
Don Karleone
0
Don Karleone Станислав
Фотки прикрепляются но в комментах их почему то нет
6 апреля 2024 в 20:09
#
+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 unfailingsky
Не ври. Я тоже так недавно подумал, решил перейти на Мегафон. Мало того что Мегафон меня никак перенести не мог, потому что данные по какой-то причине из моей анкет тупо не заполнили у себя в базе, так они еще и переносили меня месяц. Посидел на мегафоне 3 месяца, правда спустя неделю пребывания у этого оператора я сразу же оформил себе esim в МТС и пользовался все 3 месяца МТС.
Мегафон врёт насчет 300 мбит скорости прям откровенно, там где у меня Мегафон показывал 10 мбит/с, там МТС показывал все 150-180 мбит/с и ловит МТС вообще везде, не то что Мегафон. Про Билайн и Теле2 я вообще молчу… Так что лучший оператор, больше никогда в жизни его не поменяю ни на что. Тем более плачу всего 500₽ за полностью безлимитный интернет с бесплатной раздачей, 500 минут (на всех операторов) и смс бесплатно
Вчера в 21:49
#
tellurian
+1245
tellurian
Многие операторы стали повышать плату.
Домашний интернет тоже стал дорожать.
5 апреля 2024 в 20:51
#
Anatoly076
+160
Anatoly076
Я на мегафоне — уже проклял их!!! 🤬 с началом СВО та же фигня, в центре города (Ярославль) уровень сигнала полный, LTE, а скорости нет! Звоню, мне начинают заливать, что давайте создали и заявку на вашу локацию )))))! Перезагружаюсь , вуаля работает. Звоню , говорю прекратите резать скорость — я знаю вы это делаете! На неделю вообще проблем нет. Потом вообще труба! Я даже прослезился по интернету на Sony Ericsson K770 ))))))!

Потом поменял телефон — походу выпал из списка урезанных emei )))))) Пол года бед не знал и снова началось!!! Локации те же, офис там же, квартиру не менял!

А потом похоже нашел почему они меня режут. В приложениии уже столько альтернативных предложений для меня +минуты, + смс, ну и там силы какие-то! Ну естественно с удорожанием тарифа на 30%!!! Ну короче я по потребности перешел и знаете что — интернет 🛜 летал! Пока неделю назад еще +25% денег хотят уроды!!!
5 апреля 2024 в 21:41
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков
У меня еще на 60₽ повысят безлимит 🤣
5 апреля 2024 в 22:13
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков Дмитрий Могучев
У меня тоже там цифра безлимита изначально была кажется 350 или 380. Не помню.(могу ошибаться) и с тех пор по чуть-чуть поднималась и вот 🫠
6 апреля 2024 в 22:05
#
+64
Magilan
У меня 600₽ был долгое время. 3000мин, 50гб, 1000смс. Теперь хотят повысить до 660, другой тариф, там 4000мин, 70гб, 1000смс. Билайн Волгоград.
6 апреля 2024 в 00:13
#
Monseuir Kotoff
+231
Monseuir Kotoff
Нам остается только завидовать россиянам.
Altel 5G, тариф Бiрге плюс
Интернет безлимит (скорость от 30 до 800 мбит при 5г), 200 минут звонков и внутри сети безлимит — 2000₽ (правда можно дополнительно 2 номера подключить)
Beeline — мертвая связь, 13000 тенге (2700₽) 5 номеров группа, безлимит интернет и 3000 минут звонков. Связи нет вообще
6 апреля 2024 в 07:27
#
+147
horizon
Связь стала за 2 года хуже, у меня теле 2, и там где еще год назад в Подмосковье связь была хорошая, сейчас уже нет. Преимущественно около дорог.
Но а цены,Теле 2 зимой поднял процентов на 8, за домашний интернет Билайн тоже поднимал осенью или зимой...
У операторов ни стыда ни совести...
6 апреля 2024 в 08:05
#
Дмитрий Могучев
+326
Дмитрий Могучев horizon
У меня в самом центре города Теле2 3мб максимум скорости. Как его купил Ростелеком связь стала самой ужасной в городе , до покупки было 40мб/с.
6 апреля 2024 в 09:15
#
0
Sergo Дмитрий Могучев
Ростелеком мошейническая контора уменя было максимум 8мб ну 6 от силы и они большую мощность только школам дают а народу в частных домах нет
6 апреля 2024 в 22:24
#
0
Sergo Дмитрий Могучев
Теперь уменя другой провайдер и стабильно 264мб то есть 100мб по лан кабелю и 2 телика и телефоны
6 апреля 2024 в 22:25
#
fly666666
+503
fly666666
Такое нам не надо
6 апреля 2024 в 09:07
#
Esthet
+1862
Esthet
Сижу на теле2 безлимит) 390р в месяц) вроде все не плохо, скоростью он ни когда не блистал, но под мои нужды хватает) тем более что за такую монетку нечто подобное и близко не взять🤷🏻
6 апреля 2024 в 13:01
#
Дмитрий Могучев
+326
Дмитрий Могучев Esthet
Сейчас безлимит трудно урвать , либо надо у барыг брать , а там мне кажется гарантии 0 , и цена на сим от 2500 вроде . Хотя еще есть хитрости , но там нет гарантии что получишь безлимит , как повезет.
6 апреля 2024 в 13:34
#
Вадим Монастырев
0
Вадим Монастырев Дмитрий Могучев
Как барыга, могу сказать, что МТС пока единственный кто физ лицам продолжает продавать безлимитный интернет. Удобно, и гарантии тоже есть. И услуги естьПоэтому пока всё шикарно.
Вчера в 14:11
#
Татьяна Ч
+1
Татьяна Ч Esthet
У меня уже давно тариф выторговал Мегафон 2189 минут на все номера России Безлимитный интернет и 100 смсЗа это все 305 рублей в месяц Таких тарифов ужа ни у кого давно нетМне давно 4 года назад такой предложили и тогда он стоил 250 потом щас недавно подняли и стало 305) и связь отличная и раздача бесплатная инета)
6 апреля 2024 в 15:54
#
Александр Абдулаев
0
Александр Абдулаев
235р безлимит+1300мин тариф купленный Мегафон, поначалу был 180 что ли, 3 год
6 апреля 2024 в 15:33
#
Татьяна Ч
+1
Татьяна Ч Дмитрий Могучев
У меня уже давно тариф выторговал Мегафон 2189 минут на все номера России Безлимитный интернет и 100 смсЗа это все 305 рублей в месяц Таких тарифов ужа ни у кого давно нетМне давно 4 года назад такой предложили и тогда он стоил 250 потом щас недавно подняли и стало 305) и связь отличная и раздача бесплатная инета)
6 апреля 2024 в 15:54
#
Дмитрий Могучев
+326
Дмитрий Могучев Татьяна Ч
Сейчас вроде шейпить начинают раздачу спустя 30 гигов... МТС и Билайн мега не знаю
6 апреля 2024 в 16:18
#
fly666666
+503
fly666666 Татьяна Ч
Татьяна, мы вас поздравляем! Но не от всего сердца
6 апреля 2024 в 19:42
#
Татьяна Ч
+1
Татьяна Ч
У меня уже давно тариф выторговал Мегафон 2189 минут на все номера России Безлимитный интернет и 100 смсЗа это все 305 рублей в месяц Таких тарифов ужа ни у кого давно нетМне давно 4 года назад такой предложили и тогда он стоил 250 потом щас недавно подняли и стало 305) и связь отличная и раздача бесплатная инета)
6 апреля 2024 в 15:53
#
Яков Сафро
0
Яков Сафро
Перейдем к другому оператору.
6 апреля 2024 в 18:31
#
0
Evgeniy Aleksandrovich🇷🇺
Как надоело это г@вно, в целом. Стою на перепутье, остаться на МТС, либо перейти на Тинькофф. Одно и то же, по сути, но хоть за 200р. По-моему пора. Устал от всех этих новостей.
6 апреля 2024 в 23:15
#
Вадим Монастырев
0
Вадим Монастырев Evgeniy Aleksandrovich🇷🇺
Тинькофф это теле2. Попробуй просто купить сначала новую симку и попробовать с неё интернетом два или три месяца попользоваться. Поймёшь в чем разница между МТС и другими
Вчера в 14:12
#
Седов Дмитрий
+1
Седов Дмитрий
Торчки, гангстеры, фигли с них взять-то ? ))
Вчера в 10:58
#
+4756
Carter_Mayers
Фиг знает, за прошлый год повысили на дорогом тарифе, всего на 30р. (Было 1200 а стало 1230) На дешёвом на 50р. только.
Вчера в 13:19
#
Михаил К
0
Михаил К
МТС последние годы, кажется с катушек слетела с ценником на тарифы и услуги. Подключено 5 номеров с разными тарифами, решил проанализировать состояние тарифов по другим компаниям. Перешёл одним номером к конкуренту МТС, мои траты упали в ТРИ раза. В процессе перехода звонили из МТС просили не переходить, т. к. с ними почти 30 лет и предлагали уменьшить стоимость для всех моих номеров до 180 руб и дать бесплатную раздачу интернета. Стало очень обидно, что столько лет обманывали ценой и качеством.
Вчера в 18:15
#
Владислав Докучаев
0
Владислав Докучаев
Я знаю что делать. У кого безлимит интернет домашний объединяйтесь с соседями.
Вчера в 19:06
#