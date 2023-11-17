МТС сдался: раздача интернета со смартфонов будет бесплатной для всех

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Услуга будет бесплатной на всех тарифах, в том числе и безлимитных. План будет выполняться постепенно.Оператор сообщает, что учел социально-экономическую ситуацию, а также пошел на встречу своим пользователям. Теперь делится интернет-трафиком со смартфона смогут все пользователи, вне зависимости от выбранного тарифа.В связи с оптимизацией IT-систем отмена будет вводиться поэтапно и завершится до конца февраля 2024 года. Ранее в Федеральная антимонопольная служба продлила сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения об отмене оплаты раздачи интернета.