МТС сдался: раздача интернета со смартфонов будет бесплатной для всех

Артем
sdykjstyk.png

Услуга будет бесплатной на всех тарифах, в том числе и безлимитных. План будет выполняться постепенно.

Оператор сообщает, что учел социально-экономическую ситуацию, а также пошел на встречу своим пользователям. Теперь делится интернет-трафиком со смартфона смогут все пользователи, вне зависимости от выбранного тарифа. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В связи с оптимизацией IT-систем отмена будет вводиться поэтапно и завершится до конца февраля 2024 года. Ранее в Федеральная антимонопольная служба продлила сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения об отмене оплаты раздачи интернета.
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Исследование МТС: каждая третья пара ругается из-за смартфонов
МТС перестал работать на юге России
МТС открыла прием заявок на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries начал ставить оценки покупателям. Вот что может не понравиться работникам ПВЗ
Wildberries избавился от двух приятных способов экономить на покупках
OneUI 6.0 порадует всех владельцев Samsung Galaxy полезнейшим нововведением
20 причин дождаться iPhone 15 Pro и не покупать iPhone 14 Pro

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Могучев
+238
Дмитрий Могучев
Как абонент МТС, скажу что меня это радует👍
Сегодня в 15:58
#
+20
dmitrii1969
И меня радует.А то пришлось другого оператора для этого подключать
Сегодня в 16:08
#
Jago
+5
Jago
Делиться-то можно, но как бы чуть-чуть
2 часа назад в 17:24
#
+47
pochaps
Занесли кому надо что бы подвинуть еще дату, надо ж заработать на праздниках. Интересно какие причины в МТС выдумали для того что бы ФАС подвинула дату исполнения🤔
6 минут назад
#