МТС втихую подключил мне платную опцию. Проверьте у себя!

Олег

МТС


Ранее мы рассказывали о войне между ФАС и мобильными операторами за раздачу интернета. Поначалу все, кроме МТС, согласились сделать эту услугу бесплатной, а в конце октября сдался и МТС. Но, видимо, не совсем.

Сегодня утром, зайдя в личный кабинет МТС, я обнаружил у себя подключенной услугу под названием «Режим модема». Разумеется, согласия на подключение я не давал, более того, не поступало даже оповещений. Похоже, что опция относительно новая, поскольку я не видел её ранее в списке доступных.

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МТС

Судя по описанию в приложении МТС, «Режим модема» забирает с баланса номера по 50 рублей за каждый факт раздачи интернета. В качестве «бонуса» МТС предоставляет 3 Гб для раздачи, и основной пакет интернета не расходуется.

Проверив другие номера, я обнаружил эту опцию подключенной на трех номерах из четырех в семье. Списаний по ней пока не произошло, однако раздачу интернета мы периодически используем, когда отключается домашний Wi-Fi.

Советую всем абонентам МТС проверить список подключенных услуг и отключить всё, на что вы не давали согласия. Что касается опции «Режим модема», то она похожа на хитрый способ всё-таки получать деньги за раздачу интернета, принудительно «продав» пользователям дополнительный трафик для маскировки. 

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Комментарии

–49
Пользователь удален
Просто ты неудачник )
Сегодня в 15:09
#
+765
Paspartu
Вечно вам что-то подключают
Сегодня в 15:10
#
–49
Пользователь удален
Вопрос обычному пользователю: как часто вы заходите в личный кабинет своего оператора? Я примерно раз в полгода например.
Сегодня в 15:15
#
–49
Пользователь удален Олег Воронин
Я по сумме. Писания вижу что все хорошо. Зачем мне лишний раз забивать себе голову? И ниже я про гугл написал. Советую почитать.
Сегодня в 15:20
#
–49
Пользователь удален Олег Воронин
Твой коллега писал статью в апреле. Капец ты конечно господин Воронин. Даешь жару. Относительно новая функция у него. Вот так вы и работаете. Лишь бы ляпнуть
Сегодня в 15:22
#
–49
Пользователь удален Олег Воронин
Первое сообщение в теме прочтите. Это имеет прямое отношение к наполнению данной статьи.
Сегодня в 15:25
#
+59
Siri ЛолКекЧебурек
Я регулярно захожу и проверяю, что происходит с балансом и списком услуг на моем номере и на номерах пожилых родителей. Думаю, что это более разумный подход, чем увидеть по балансу лишнее списание и тратить нервы на разборки с оператором постфактум 🤷‍♂️
Сегодня в 15:26
#
tellurian
+4771
tellurian Siri
Оператор перед подключением новой услуги должен уведомить по смс.
Сегодня в 15:59
#
–49
Пользователь удален
Копнул гугл. Это опция работает с апреля. А в мае рассылка была. Снова айгайдс в воду пукнули. Не умеет Воронин пользоваться интернетом. И головой думать не умеет
Сегодня в 15:19
#
tellurian
+4771
tellurian
У меня нет такой опции даже в списке услуг.
Сегодня в 15:57
#
+69
4Q!
Спасибо, действительно подключили на два моих номера. Отключил!
42 минуты назад
#
–49
Пользователь удален
Радует уже наконец что контингент здесь стал подстать желтушным заголовкам. Хоть в какую-то сторону двигаетесь. Читайте эту парашу (айгадс) сами.
33 минуты назад
#