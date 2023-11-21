МТС втихую подключил мне платную опцию. Проверьте у себя!

Ранее мы рассказывали о войне между ФАС и мобильными операторами за раздачу интернета. Поначалу все, кроме МТС, согласились сделать эту услугу бесплатной, а в конце октября сдался и МТС. Но, видимо, не совсем.
Сегодня утром, зайдя в личный кабинет МТС, я обнаружил у себя подключенной услугу под названием «Режим модема». Разумеется, согласия на подключение я не давал, более того, не поступало даже оповещений. Похоже, что опция относительно новая, поскольку я не видел её ранее в списке доступных.
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Судя по описанию в приложении МТС, «Режим модема» забирает с баланса номера по 50 рублей за каждый факт раздачи интернета. В качестве «бонуса» МТС предоставляет 3 Гб для раздачи, и основной пакет интернета не расходуется.
Проверив другие номера, я обнаружил эту опцию подключенной на трех номерах из четырех в семье. Списаний по ней пока не произошло, однако раздачу интернета мы периодически используем, когда отключается домашний Wi-Fi.
Советую всем абонентам МТС проверить список подключенных услуг и отключить всё, на что вы не давали согласия. Что касается опции «Режим модема», то она похожа на хитрый способ всё-таки получать деньги за раздачу интернета, принудительно «продав» пользователям дополнительный трафик для маскировки.