МТС втихую подключил мне платную опцию. Проверьте у себя!

Судя по описанию в приложении МТС, «Режим модема» забирает с баланса номера по 50 рублейинтернета. В качестве «бонуса» МТС предоставляет 3 Гб для раздачи, и основной пакет интернета не расходуется.Проверив другие номера, я обнаружил эту опцию подключенной на трех номерах из четырех в семье. Списаний по ней пока не произошло, однако раздачу интернета мы периодически используем, когда отключается домашний Wi-Fi.Советую всем абонентам МТС проверить список подключенных услуг и отключить всё, на что вы не давали согласия. Что касается опции «Режим модема», то она похожа на хитрый способ всё-таки получать деньги за раздачу интернета, принудительно «продав» пользователям дополнительный трафик для маскировки.