МТС вводит новую комиссию за пополнение счета. Есть способ её не платить

Олег

МТС


Российский провайдер МТС объявил о новой комиссии при оплате услуг связи. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, изменения вступят в силу с 27 июля 2023 года. Начиная с этой даты, пользователям домашнего интернета, телевидения и стационарного телефона от МТС придется платить комиссию за пополнение лицевого счета. Оператор будет забирать себе 1% от суммы платежа.

МТС объясняет нововведение тем, что «пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов».

Можно избежать комиссии, если совершать автоплатеж с МТС или любого банка, вносить средства в розничных салонах оператора, либо оплачивать как обычно, но с использованием банковской карты МТС. 

-6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
МТС больше не яйцо. А что теперь?
Абоненты МТС могут влететь на крупную сумму за раздачу интернета
У МТС крупный сбой. Ни звонков, ни мобильного интернета
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники вконец обнаглели: они больше не звонят, а приходят к жертвам сами
Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–82
876589
Задолбали
Сегодня в 10:54
#
Volnorez Uraganov
+122
Volnorez Uraganov
Ну да , а как же , вы платите нам деньги но это же влечет для нас определенные расходы ))) ,это ж какие сложности и потери ,как физические так и моральные )))) ,это мы еще моральный ущерб не посчитали так что радуйтесь,
Сегодня в 11:19
#
Дмитрий Могучев
+112
Дмитрий Могучев
Это уже давно. Я с киви пополнял разок вроде даже не брали комиссию. Хотя с оплаты тарифа 475 руб. Отдать 5 рублей не заметно . Там с раздачей интернета у МТСа гораздо больше аппетит.
Сегодня в 11:32
#
+4710
Carter_Mayers
Комиссии нет через ВТБ и Альфу, через Сберб есть и что-то подсказывает что это комиссия именно банка а не оператора.
2 часа назад в 12:03
#
Купить рекламу