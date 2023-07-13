МТС вводит новую комиссию за пополнение счета. Есть способ её не платить



Российский провайдер МТС объявил о новой комиссии при оплате услуг связи. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, изменения вступят в силу с 27 июля 2023 года. Начиная с этой даты, пользователям домашнего интернета, телевидения и стационарного телефона от МТС придется платить комиссию за пополнение лицевого счета. Оператор будет забирать себе 1% от суммы платежа.



МТС объясняет нововведение тем, что «пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов».



Можно избежать комиссии, если совершать автоплатеж с МТС или любого банка, вносить средства в розничных салонах оператора, либо оплачивать как обычно, но с использованием банковской карты МТС.