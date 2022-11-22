МТС Android AppBazar

МТС запустил магазин приложений AppBazar

Олег

МТС


Российский мобильный оператор МТС объявил о тестовом запуске собственного магазина приложений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый онлайн-стор получил название AppBazar. Он предназначен для Android-смартфонов и на данный момент запускается в тестовом режиме. Сейчас в магазине доступно 83 приложения, 55 из которых — это игры, в том числе от зарубежных производителей. Например, сейчас там можно найти британскую 8floor, итальянскую TuoMuseum, португальскую Infinity Games и так далее.

Любопытно, что приложений российских санкционных банков — «Сбербанка», «Альфы», ВТБ и других — в AppBazar пока нет. Зато есть «МТС Банк», «Почта Банк» и «Дом.РФ».

Главной фишкой AppBazar, по словам МТС, станет возможность размещаться в AppBazar отечественным, но и иностранным разработчикам; пять таких компаний уже сотрудничают с МТС. Данная концепция отличается от RuStore, в котором могут разместить свои приложения только российские юридические и физические лица.

В новом сторе уже доступна покупка платных приложений с помощью баланса SIM-карты или российских банковских карт.

МТС собирается продвигать приложения из AppBazar в рамках программ лояльности среди клиентов оператора, что потенциально также должно привлечь разработчиков. К февралю 2023 году компания обещает расширить ассортимент софта в магазине до 500+ наименований. Помимо этого, МТС ведет переговоры с неназванными производителями смартфонов о предустановке AppBazar. 

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Источник:
Коммерсантъ
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