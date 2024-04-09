МТС запустил опцию, которая шокирует мошенников

Олег

МТС


Российский оператор МТС запустил проверку звонков на мошенничество в режиме реального времени. Для новой опции задействуется искусственный интеллект.

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Согласно ТАСС, фича станет дополнением к уже существующей услуге «Защитник», направленной на борьбу со спамом. Нейросеть в режиме реального времени проверяет звонок и может сообщить о возможном мошенничестве прямо во время разговора:

«Мы включаем искусственный интеллект, который в процессе звонка определяет, что возможно мы говорим с мошенниками. И вас предупредят об этом прям во время звонка», — президент МТС Вячеслав Николаев. 

Можно представить себе шок разводилы, который прямо во время своей «работы» слышит всю правду о себе в телефонной трубке. Напомним, что «Защитник» работает как фильтр спам-звонков от номеров, которые уже засветились как подозрительные. По своему желанию абонент может перенаправить нежелательный входящий нейросети, которая сама пообщается с мошенником. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+40
makc80
Прослушка??? Теперь когда ты разговариваешь по телефону тебя слушают все, телефон фсб кгб цру фбр мтс рекламщики и тд
час назад в 15:31
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Вася Вотафаков
+5757
Вася Вотафаков makc80
Мне кажется что слушать начинают только по ключевым словам в эфире. Слушать всех плёнки не напасешься.
час назад в 15:40
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Вася Вотафаков
+5757
Вася Вотафаков
Стоит защитник. Пока не понял как оно работает. Поэтому в приоритете стоит проверка Яндекс.
час назад в 15:38
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