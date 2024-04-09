МТС запустил опцию, которая шокирует мошенников



Российский оператор МТС запустил проверку звонков на мошенничество в режиме реального времени. Для новой опции задействуется искусственный интеллект.







Согласно ТАСС, фича станет дополнением к уже существующей услуге «Защитник», направленной на борьбу со спамом. Нейросеть в режиме реального времени проверяет звонок и может сообщить о возможном мошенничестве прямо во время разговора:





«Мы включаем искусственный интеллект, который в процессе звонка определяет, что возможно мы говорим с мошенниками. И вас предупредят об этом прям во время звонка», — президент МТС Вячеслав Николаев.



Можно представить себе шок разводилы, который прямо во время своей «работы» слышит всю правду о себе в телефонной трубке. Напомним, что «Защитник» работает как фильтр спам-звонков от номеров, которые уже засветились как подозрительные. По своему желанию абонент может перенаправить нежелательный входящий нейросети, которая сама пообщается с мошенником.