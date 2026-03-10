Мутная история: у владельца российской SIM-карты украли Telegram-аккаунт, и мессенджер отказывается его возвращать

Недавно мой знакомый столкнулся с очень странной ситуацией, связанной с Telegram. Объяснить это общеизвестными правилами и механизмами не получается, поэтому у нас закрадываются мутные подозрения.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Возникают вопросы

Как неизвестный вошел в аккаунт Telegram? Номер был удален из мессенджера, то есть вход по пуш-коду исключен — человеку в любом случае нужен был СМС-код для первичной регистрации. Но сим-карта всё это время была у Андрея; никаких кодов он не получал и тем более не сообщал третьим лицам. Почему Telegram не возвращает аккаунт? Учетка привязана к номеру телефона, но восстановить ее не получается даже с сим-картой на руках! Сказать честно, я сам такого еще не слышал. Да, в РФ сейчас есть трудности с получением СМС от Telegram, но такая опция всё равно должна присутствовать, иначе получается полный бред: аккаунт на симке, но восстановить его через симку нельзя.

Возникают подозрения

Мошенничество со стороны SIM-карты исключено : она в руках Андрея в виде пластика, полностью активна, не перевыпускалась, создание дубликатов номера в РФ запрещено.

: она в руках Андрея в виде пластика, полностью активна, не перевыпускалась, создание дубликатов номера в РФ запрещено. Взлом Telegram исключен : номер не был зарегистрирован в мессенджере, а значит получить код через пуш на дополнительное устройство или веб-версию не удалось бы.

: номер не был зарегистрирован в мессенджере, а значит получить код через пуш на дополнительное устройство или веб-версию не удалось бы. Мошенничество со стороны Telegram не исключено. Как иначе объяснить исключение СМС-кода из процедуры регистрации аккаунта?

Telegram собирает в свою базу номера, которые недавно были удалены из аккаунтов, заменены в них или аккаунты которых были полностью удалены через веб-интерфейс. Подобные номера с большой вероятностью какое-то продолжительное время останутся неактивны — ведь человек перестал ими пользоваться, поскольку удалил их из Telegram. Telegram регистрирует ботов на такие «спящие» номера, а потом использует их в своих целях (накрутка посещаемости каналов, атаки и т д) Когда номер вновь оказывается востребован, новый или прежний владелец SIM-карты (ничего не подозревая) просто совершает вход по СМС и пользуется учеткой.

Мой друг Андрей много лет пользовался своим аккаунтом Telegram, зарегистрированным на свой российский номер телефона. У него были настроены все необходимые функции безопасности — добавлен email и облачный пароль. Недавно он решил сменить номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, после чего прежний российский номер остался не зарегистрированным в мессенджере. Сим-карта при этом была у него в доступе и регулярно использовалась.Пару дней назад мне в Telegram пришло оповещение: Андрей зарегистрировался в Telegram. Я подумал, что это странно, поэтому зашел в его контакт (который продублировался) и удалил его — это обычный способ увидеть имя человека, который на самом деле вошел с этим номером. И очень удивился, когда увидел там совершенно незнакомый ник. Описания и фото в аккаунте не было, а также стоял запрет на отображение номера телефона и времени захода. Не было даже никнейма — визуально это очень напоминает бота.Я написал Андрею — дескать, твой номер телефона продали и под ним зарегистрировался неизвестный. Друг в панике: оказывается, сим-карта всё это время была при нем и никаких СМС-кодов туда не поступало! Однако факт входа в аккаунт на этот самый номер налицо.Андрей попробовал сам войти в учетку, привязанную к его же российскому номеру, но Telegram отказался отправлять СМС, предложив безальтернативную авторизацию по email. Вот только почта привязана чужая. Сбросить ее мессенджер тоже отказался по причине «слишком дорогих СМС в нашей стране» и предложил оформить Premium для восстановления доступа. На момент публикации вернуть аккаунт у Андрея всё еще не получилось.Всё это выглядит очень странно. Возникает ряд вопросов:Технически есть еще возможность сбросить привязанный email — это происходит через 6 дней. Однако за эту неделю может много чего случиться. А еще конкретно в случае Андрея при попытках сбросить email отображается «неизвестная ошибка», поэтому неясно, произойдет ли сброс вообще.Поскольку общеизвестными правилами и скриптами всё это не объясняется, у меня есть собственные домыслы и подозрения по этому поводу.Хочется отметить: у всех, кто сохранял российский номер Андрея в контактах, отобразилось, что он снова в сети. Теоретически в их адрес могут совершаться самые разные мошеннические действия от его лица просто потому, что его аккаунт будут воспринимать как его самого.У меня в голове сложился такойсценарий происходящего:Таким образом условно неактивные номера «работают» в интересах Telegram, а потом возвращаются в руки пользователя.Однако вы помните, что— вероятно, это особенность именно российских номеров, а может быть и нет. Обратите внимание на условие восстановления доступа: покупка подписки Telegram Premium. Фактически это, на который владелец SIM-карты и так имеет полное право безо всяких подписок., что Telegram вчерную использует особые обстоятельства в РФ, чтобы пополнить казну подписками Premium. Более того — подарочными подписками, которые стоят дороже обычных (смотрите скриншот выше). Вспомните: совсем недавно мессенджер побуждал всех привязать email к аккаунтам, так как СМС от него некоторые российские операторы не пропускали.Как итог, у человека, который (к примеру) купил такую SIM-карту, нет выбора: если ему нужно пользоваться телеграмом на этом номере, то он скорее всего предпочтет заплатить «выкуп» 300-350 рублей за месяц подписки, чтобы восстановить доступ. Ситуация воспринимается пользователем как нечто из ряда вон выходящее, однако я подозреваю, что это некая система, выстроенная самим Telegram для получения дополнительного дохода.Повторюсь —. Никаких доказательств нечистоплотного поведения администрации Telegram, кроме собственных логических цепочек, у нас нет. Если история получит какой-то финал, я обязательно расскажу об этом.