В музее Яндекса 12 декабря состоится второй фестиваль ретрокомпьютеров — «Демодуляция». На этот раз он пройдёт онлайн, трансляция начнётся в 11 утра по московскому времени. Гостем фестиваля станет Джон Ромеро, один из создателей Wolfenstein 3D, DOOM, Quake и множества других игр.
Фестиваль объединит тех, кому интересна история технологий. Зрители увидят компьютеры, игровые консоли из прошлого и игры для ретроплатформ. Программу фестиваля откроет Джон Ромеро: он выступит в прямом эфире, а затем будет стримить и комментировать игру, победившую на Yandex Retro Games Battle 2020 — конкурсе Яндекса по разработке игр для ретроплатформ. Итоги этого конкурса будут подведены на «Демодуляции», проголосовать за понравившуюся игру можно на сайте конкурса.
Команда музея подготовила для зрителей викторины на знание ретротехники, конкурсы по компьютерной графике, программированию и электронной музыке. Работы на конкурсы можно присылать уже сейчас, оценивать их будут сами зрители. Победители получат в награду «Станции Мини» и другие призы от Яндекса.
Фестиваль будет интересен детям и взрослым. Мероприятие бесплатное, но для участия в некоторых конкурсах нужно зарегистрироваться. Подробности можно узнать на сайте «Демодуляции».
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