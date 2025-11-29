МВД назвало признаки взломанного аккаунта собеседника. Перешлите родным

Top.Mail.Ru

МВД РФ перечислило признаки того, что с вами в мессенджере общается не владелец учетной записи, а мошенник от его имени. Подробности у ТАСС.

Согласно источнику, основных признаков два.

  • Первый: собеседник неожиданно просит переслать ему денег без каких-либо предпосылок, при этом обычно за ним такого не замечалось.
  • Второй: человек присылает вам странные файлы, хотя раньше никогда так не делал. Зачастую это файлы APK под видом фотографий или видеозаписей.

Чаще всего мошенники взламывают аккаунт неосторожного пользователя мессенджера, а потом рассылают фишинговые сообщения всему списку его контактов. Они надеются, что получатель не станет подозревать неладное, так как сообщение пришло от знакомого контакта. 

