МВД предупреждает владельцев iPhone в РФ об опасности и советует смотреть «Вилсакома»

Олег

iCloud


Полиция РФ предупреждает о старой мошеннической схеме, которая с новой силой набирает обороты и жители страны ведутся на нее. Пост появился в телеграм-канале «Киберполиция», который ведет МВД.

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Согласно источнику, схема очень древняя и до боли простая — она состоит в блокировке iCloud и последующем выкупе за устройство. Мошенник втирается в доверие к жертве, в основном на сайтах знакомств или в игровых сообществах соцсетей:

«Под каким-либо предлогом (распечатать билеты, важные документы, получить данные с "разбитого" телефона мошенника, установить приложение для работы или недоступную в РФ игру) жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud мошенника на своем личном устройстве», — цитата по сообщению МВД. 

Как только аккаунт попадает на устройство, разводила тут же включает режим пропажи и оно блокируется. На экране появляется сообщение с требованием выкупа (в среднем около 10 тысяч рублей) и реквизиты для его перечисления. Пользоваться девайсом дальше невозможно, а размер выкупа обычно ниже чем скидка для продажи заблокированного девайса, поэтому россияне нередко переводят мошенникам деньги.

Если вы стали жертвой такой схемы, «Киберполиция» просит ни в коем случае не переводить деньги: выкуп никак не гарантирует вам возвращение доступа к устройству, при этом поощряя мошенников продолжать свое черное дело. МВД рекомендует немедленно отключить интернет (авиарежимом или просто отключением Wi-Fi и сотовых данных) и обратиться в отделение полиции. Также можно попробовать связаться с техподдержкой Apple, предоставив там свои данные для разблокировки устройства.

Также в конце поста админы «Киберполиции» рекомендуют видеоролик Валентина Wylsacom на тему мошенничества с iCloud. 

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Источник:
Киберполиция России
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