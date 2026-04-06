МВД раскрыло 7 заходов мошенников, которые обманут даже самых осторожных

Интернет-мошенники постепенно переходят от звонков по сотовой сети в мессенджеры и изобретают десятки способов ввести жертву в панику, чтобы получить деньги. О семи самых хитрых и распространенных заходах написали сотрудники МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Угон аккаунта. Пожалуй, самый известный метод — человеку от его контакта приходит сообщение со ссылкой на «опрос», «голосование» или «конкурс» с участием ребенка и просьбой проголосовать или отметить его. Далее фейковая авторизация через Telegram и угон аккаунта.

Фейковые админы. Разводилы имитируют официальные аккаунты администрации мессенджеров или представителей известных медиа, отличить их от настоящих крайне сложно. Далее с таких аккаунтов рассылаются сообщения о «взломах» или, наоборот, «выигрышах» с целью вызвать панику и побудить действовать бездумно.

Поддельные «Госуслуги». Мошенники добавляют россиян в групповые чаты, имитирующие домовые или районные, после чего закидывают туда сообщение о «проверке счетчиков», необходимости принять петицию или проголосовать за благоустройство по ссылке. Она обычно ведет в бота, имитирующего «Госуслуги», а на самом деле собирающего личные данные и коды из СМС.

Фейк-чат с работы. Россиян добавляют в групповой чат, имитирующий рабочий, и говорят срочно «верифицироваться через Госуслуги». Боты в нем имитируют активность, а единственного живого человека — жертву развода — побуждают поторопиться.

Обратный выигрыш. Человеку приходит «радостное» сообщение о крупном выигрыше или доходе от вклада / депозита. Чтобы его получить, нужно «оплатить комиссию», которая на самом деле является банальной отправкой денег мошенникам.

Чтобы защититься от всего этого, МВД рекомендует никому не сообщать коды из СМС, включить двухфакторную авторизацию в мессенджерах и не переходить ни по каким ссылкам от незнакомцев.