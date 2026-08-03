МВД раскрыло, что нельзя публиковать в соцсетях в России

МВД РФ предупредило об опасности публикации личных данных в рунете. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, выкладывать личные данные в соцсети очень опасно, поскольку эта информация помогает злоумышленникам и вербовщикам легко составлять портрет человека и находить его слабые места. Ведомство рекомендует скрывать домашний адрес, место работы или учебы, а также любую информацию о своей семье и близких. Также не стоит делиться мнением в общих чатах, отвечать на личные вопросы незнакомцев. Всегда лучше проверять, как давно создан аккаунт собеседника.В Минцифры отмечают, что число киберпреступлений постепенно снижается. Для дополнительной безопасности на «Госуслугах» планируют добавить специальную кнопку, с помощью которой можно будет быстро пожаловаться на мошенников и остановить утечку данных.