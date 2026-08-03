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МВД раскрыло, что нельзя публиковать в соцсетях в России

Олег

Фото: Unsplash 

МВД РФ предупредило об опасности публикации личных данных в рунете. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, выкладывать личные данные в соцсети очень опасно, поскольку эта информация помогает злоумышленникам и вербовщикам легко составлять портрет человека и находить его слабые места. Ведомство рекомендует скрывать домашний адрес, место работы или учебы, а также любую информацию о своей семье и близких. Также не стоит делиться мнением в общих чатах, отвечать на личные вопросы незнакомцев. Всегда лучше проверять, как давно создан аккаунт собеседника.

В Минцифры отмечают, что число киберпреступлений постепенно снижается. Для дополнительной безопасности на «Госуслугах» планируют добавить специальную кнопку, с помощью которой можно будет быстро пожаловаться на мошенников и остановить утечку данных.
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Источник:
Коммерсантъ
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