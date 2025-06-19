МВД раскрыло, сколько россиян пользуются банковскими карточками неправильно, и кто из них сядет за это

МВД раскрыло число россиян, которые потенциально подпадают под уголовную ответственность по новому закону о противодействию мошенничеству. Им угрожает тюремный срок и штраф в 1 миллион рублей.

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