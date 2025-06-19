МВД раскрыло, сколько россиян пользуются банковскими карточками неправильно, и кто из них сядет за это

Олег

Карты


МВД раскрыло число россиян, которые потенциально подпадают под уголовную ответственность по новому закону о противодействию мошенничеству. Им угрожает тюремный срок и штраф в 1 миллион рублей.

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Согласно «Коммерсанту», замглавы МВД Игорь Зубов рассказал о наработках ведомства в плане пресечения мошенничества и отмывания средств. Речь идет о законе против дропперов — людей, которые участвуют в цепочке переводов криминальных средств (иногда неосознанно), либо вовсе отдают свою банковскую карточку третьим лицам за вознаграждение.

В ходе ПМЭФ представитель МВД сообщил, что ведомство обладает конкретной информацией о 30 тысячах дропперов, а всего в России их насчитывается порядка 2 миллионов человек. Однако, как выразился господин Зубов, «сядут не все 2 млн», так как закон не имеет обратной силы — то есть за совершенные до его принятия действия наказания не последует.

Закон, принятый Госдумой на этой неделе, предусматривает для дропперов два вида наказания: лишение свободы на срок до 6 лет либо штраф до 1 миллиона рублей. 

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Источник:
Коммерсантъ
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