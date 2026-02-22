Top.Mail.Ru

МВД раскрыло суперсложную схему мошенников, и на это действительно стоит взглянуть

Олег


МВД РФ предупредило россиян о новых суперсложных схемах по обману, которые распространяются по стране. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, сначала мошенники добавляют человека в чат в мессенджере, который имитирует рабочую организацию. Там фигурируют настоящие имена и фамилии, обсуждаются «приказы», «реестры» и «оцифровка». Потом туда закидывают фишинговую ссылку якобы на официальный государственный ресурс с требованием «пройти проверку» или «подтвердить данные». Подставные участники чата демонстративно пишут, что всё сделано, и жертва следует их примеру. 

После перехода по ссылке на телефон человека начинают приходить десятки сообщений с фейковыми СМС-кодами и оповещениями о якобы взломе аккаунтов. Цель — вызвать панику, чтобы жертва потеряла осторожность. На этом этапе связывается «помощник», который представляется сотрудником госструктур: он обещает решить проблему, параллельно запугивая несуществующими переводами террористам от лица жертвы. 

Финал схемы — предложение перевести деньги на «безопасные счета» или отправить их на «проверку происхождения». Обычно переводить деньги просят частями, чтобы не привлекать внимания антифрод-систем. Чтобы не попасться, МВД советует не общаться с незнакомцами в мессенджерах и не переходить по ссылкам. 
Источник:
Коммерсантъ
