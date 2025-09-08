МВД рассказало, как защитить Telegram от взлома

Фото: Unsplash
Советами поделилось управление по борьбе с киберпреступлениями.
• Ограничить видимость номера только для контактов из телефонной книги
• Регулярно проверять список устройств с доступом к профилю и удалять неизвестные подключения.
• Настроить автоматическое завершение сессий через определенное время
• Включить «Облачный пароль», который придется вводить при входе с нового устройства вместе с кодом из SMS
• Чаще менять пароли и сбрасывать кэш файлов
Также в министерстве призвали не хранить в «Избранном» сканы документов, пароли и банковские реквизиты, а также не отвечать на просьбу скачать файлы или перейти на сторонние сайты, требующие авторизацию через Telegram.