МВД рассказало, как защитить Telegram от взлома

Артем
Снимок экрана 2025-09-08 112247.png
Фото: Unsplash

Советами поделилось управление по борьбе с киберпреступлениями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

• Скрывать номер телефона, чтобы снизить риск нежелательных контактов и спама
• Ограничить видимость номера только для контактов из телефонной книги
• Регулярно проверять список устройств с доступом к профилю и удалять неизвестные подключения.
• Настроить автоматическое завершение сессий через определенное время
• Включить «Облачный пароль», который придется вводить при входе с нового устройства вместе с кодом из SMS
• Чаще менять пароли и сбрасывать кэш файлов

Также в министерстве призвали не хранить в «Избранном» сканы документов, пароли и банковские реквизиты, а также не отвечать на просьбу скачать файлы или перейти на сторонние сайты, требующие авторизацию через Telegram.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсант
Cсылки по теме:
﻿Преступники маскируются под начальство в рабочих чатах
Надёжность мессенджера Max пока под вопросом
Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии