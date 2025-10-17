МВД РФ раскрыло неожиданную опасность банковских карт

МВД России предупредило о мошеннической схеме, которая использует банковские карты ничего не подозревающих граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, суть схемы состоит в том, чтобы отправить деньги незнакомому человеку на его банковскую карту. Цели могут быть две:

  • сделать человека дроппером — мошенник отправляет украденные деньги человеку, а потом связывается, называет это ошибочным переводом и дает другую карту для «возврата»; такая игра на честности человека оборачивается его участием в схеме отмыва похищенных средств
  • попробовать шантаж — начало такое же, как описано выше, только после «возврата» перевода человека начинают запугивать его же действиями; например, ему говорят, что он профинансировать террористическую организацию, но за определенного размера выкуп история не дойдет до полиции.

Такими способами банковская карта человека может сыграть с ним плохую шутку, поэтому не стоит размещать данные своей карты в открытых источниках.

МВД РФ рекомендует при получении средств от незнакомых людей сначала проверить, действительно ли они были зачислены, а потом обратиться в техподдержку банка, чтобы там зарегистрировали поступление средств и их источник. Все переписки или звонки с мошенником нужно сохранить, чтобы позже предъявить полиции.

Тратить или присваивать деньги от мошенников нельзя, это может оказаться подсудным делом. Вместо этого их лучше вернуть — но не по указанным разводилой реквизитам, а через функцию «Вернуть» в ЛК банка, либо же через техподдержку. Так банк зафиксирует, что деньги действительно пришли к вам без вашего желания. 

