МВД РФ: сотрудники полиции не проверяют у граждан смартфоны на наличие VPN-приложений

МВД выпустило пост «о распространении недостоверной информации» в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Ведомство пишет, что ряд Telegram-каналов распространяет сообщения о «якобы проводимых сотрудниками полиции осмотрах мобильных устройств граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров». МВД заявляет: подобные мероприятия не проводятся, проверка телефонов граждан на предмет наличия VPN или иных приложений не осуществляется.Также пост напоминает, что «само по себе использование VPN-сервисов не нарушает действующее законодательство», при этом распростанять и рекламировать их запрещено. «Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечек данных, но не влечёт какой-либо правовой ответственности», — подытожили сотрудники.