МВД РФ: сотрудники полиции не проверяют у граждан смартфоны на наличие VPN-приложений

Олег

Фото: Grok

МВД выпустило пост «о распространении недостоверной информации» в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России». 

Ведомство пишет, что ряд Telegram-каналов распространяет сообщения о «якобы проводимых сотрудниками полиции осмотрах мобильных устройств граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров». МВД заявляет: подобные мероприятия не проводятся, проверка телефонов граждан на предмет наличия VPN или иных приложений не осуществляется.

Также пост напоминает, что «само по себе использование VPN-сервисов не нарушает действующее законодательство», при этом распростанять и рекламировать их запрещено. «Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечек данных, но не влечёт какой-либо правовой ответственности», — подытожили сотрудники. 
Источник:
Вестник киберполиции России
Комментарии

+25
marisabel
Ну да, ну да😂
2 апреля 2026 в 14:18
+355
просто дед
На фотке такие типичные сотрудники МВД РФ 😂😂😂
3 апреля 2026 в 09:01
