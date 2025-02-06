МВД России огорчило любителей халявного интернета по всей стране



Полиция предупреждает россиян о новой мошеннической схеме, которая работает с использованием бесплатного Wi-Fi. Подробности собрали в «Коммерсанте». Полиция предупреждает россиян о новой мошеннической схеме, которая работает с использованием бесплатного Wi-Fi. Подробности собрали в «Коммерсанте». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику, схему разоблачило управление МВД РФ по больбе с киберпреступностью. Обычно для неё мошенники используют общественные точки доступа Wi-Fi: они не защищены паролем и привлекают любителей бесплатного интернета, а также тех, у кого нет других вариантов выйти в сеть. Разводилы приходят в общественное место и создают свою точку доступа, копируя название настоящего Wi-Fi-поинта.



Согласно источнику, схему разоблачило управление МВД РФ по больбе с киберпреступностью. Обычно для неё мошенники используют общественные точки доступа Wi-Fi: они не защищены паролем и привлекают любителей бесплатного интернета, а также тех, у кого нет других вариантов выйти в сеть. Разводилы приходят в общественное место и создают свою точку доступа, копируя название настоящего Wi-Fi-поинта.

К примеру, такой случай недавно произошел в московском аэропорту Шереметьево. Злоумышленник пришел туда и включил свою точку доступа с названием SVO_Free (SVO — международное обозначение этого аэропорта, которое присутствует в том числе на авиабилетах).



Пользователи не видят разницы между сетями, поэтому нажимает на мошенническую точку. Как известно, при попытке подключиться к общественной сети всем нужно проходить авторизацию с помощью номера телефона и СМС-кода. Разводилы «подсовывают» фейковую форму для авторизации, куда человек вводит свой номер, и тут же отправляют на него СМС-код для входа в его онлайн-банк. Если жертва введет поступивший код, не глядя на указанногоотправителя, то мошенник тут же получает доступ к её счетам и опустошает их.



Чтобы не попасться, лучше избегать общественных сетей Wi-Fi; а если уж приходится ими пользоваться, то внимательно смотреть, от какого сервиса вам поступает проверочный СМС-код.