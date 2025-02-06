МВД России огорчило любителей халявного интернета по всей стране

Олег

Фото: Unsplash


Полиция предупреждает россиян о новой мошеннической схеме, которая работает с использованием бесплатного Wi-Fi. Подробности собрали в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, схему разоблачило управление МВД РФ по больбе с киберпреступностью. Обычно для неё мошенники используют общественные точки доступа Wi-Fi: они не защищены паролем и привлекают любителей бесплатного интернета, а также тех, у кого нет других вариантов выйти в сеть. Разводилы приходят в общественное место и создают свою точку доступа, копируя название настоящего Wi-Fi-поинта. 

К примеру, такой случай недавно произошел в московском аэропорту Шереметьево. Злоумышленник пришел туда и включил свою точку доступа с названием SVO_Free (SVO — международное обозначение этого аэропорта, которое присутствует в том числе на авиабилетах). 

Пользователи не видят разницы между сетями, поэтому нажимает на мошенническую точку. Как известно, при попытке подключиться к общественной сети всем нужно проходить авторизацию с помощью номера телефона и СМС-кода. Разводилы «подсовывают» фейковую форму для авторизации, куда человек вводит свой номер, и тут же отправляют на него СМС-код для входа в его онлайн-банк. Если жертва введет поступивший код, не глядя на указанногоотправителя, то мошенник тут же получает доступ к её счетам и опустошает их.

Чтобы не попасться, лучше избегать общественных сетей Wi-Fi; а если уж приходится ими пользоваться, то внимательно смотреть, от какого сервиса вам поступает проверочный СМС-код. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3895
kardigan
Что то не встречал я холявыв последнее время. Одно только название- бесплатный вай-фай😃
А если он раньше и был-он настолько убог, что пользоваться им было не реально.
На ул большинству хватает и мобильного инета.
час назад в 15:01
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Вася Вотафаков
+6127
Вася Вотафаков kardigan
Хорошо заграницей до этого не додумались 😁 там то точно вариантов нет.
18 минут назад
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