Мы тебе верим, Тим! Apple назвала официальную причину отсутствия MagSafe в iPhone 16e

В новом интервью Джону Груберу из Daring Fireball представители Apple назвали официальную позицию по MagSafe в бюджетном iPhone. Оказывается, «большинство людей из целевой аудитории iPhone 16e заряжают свои телефоны по кабелю».
Согласно Apple, эти пользователи вообще не используют беспроводную зарядку, а если вдруг они захотят ей воспользоваться, то будут вынуждены страдать от медленной скорости зарядки по стандарту Qi (7,5 Вт). Напомним, что MagSafe поддерживает входящую мощность от 15 до 25 Вт.
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