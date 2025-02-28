Мы тебе верим, Тим! Apple назвала официальную причину отсутствия MagSafe в iPhone 16e

Фархад

16e

В новом интервью Джону Груберу из Daring Fireball представители Apple назвали официальную позицию по MagSafe в бюджетном iPhone. Оказывается, «большинство людей из целевой аудитории iPhone 16e заряжают свои телефоны по кабелю».

Согласно Apple, эти пользователи вообще не используют беспроводную зарядку, а если вдруг они захотят ей воспользоваться, то будут вынуждены страдать от медленной скорости зарядки по стандарту Qi (7,5 Вт). Напомним, что MagSafe поддерживает входящую мощность от 15 до 25 Вт.

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Интересно, что изначально многие связывали отсутствие MagSafe в iPhone 16e установкой нового модема C1. Но Apple сразу же это опровергла. Тем не менее невозможность прицепить iPhone за 60 тысяч рублей к магнитной зарядке в автомобиле — довольно веская причина присмотреться к другим моделям, например, к iPhone 15.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1348
Grealex
На самом деле, людей которые пользуются только проводом, очень много. Например мои жена и дочь. Им все эти беспроводные зарядки, а тем более магниты, просто не нужны. Хотя айфоны новых поколений.
Вчера в 21:40
#
SithV
+1694
SithV
Тоже никогда не пользовался беспроводной зарядкой с айфона 11… У всех друзей айфоны, тоже практически никто не пользуется беспроводной зарядкой, только если в машине с креплением на приборной панели. Так что вполне могу поверить, но это не оправдывает всеравно такую высокую цену девайса…
час назад в 00:41
#
xpuzzlex
+75
xpuzzlex
На каком-то маркетплейсе видел отзыв, мол чехол с магсейф не крепится к магнитному авто-креплению, которое предназначено для крепления к железной пластинке-наклейке, видели, может, кружочки на чехлах?!)Так вот, отсюда можно сделать вывод, что многие видят слово «магнит» и покупают, а потом разочаровываются, так как не понимают, как данное «изобретение» вообще функционирует 🤷‍♂️
58 минут назад
#
xpuzzlex
+75
xpuzzlex xpuzzlex
P.S. Почему использовал слово «железной» 😁
57 минут назад
#
xpuzzlex
+75
xpuzzlex xpuzzlex
Ни одной картинки не подрузили💪
51 минуту назад
#

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