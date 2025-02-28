Мы тебе верим, Тим! Apple назвала официальную причину отсутствия MagSafe в iPhone 16e







В новом интервью Джону Груберу из Daring Fireball представители

В новом интервью Джону Груберу из Daring Fireball представители Apple назвали официальную позицию по MagSafe в бюджетном iPhone . Оказывается, «большинство людей из целевой аудитории iPhone 16e заряжают свои телефоны по кабелю».

Согласно Apple, эти пользователи вообще не используют беспроводную зарядку, а если вдруг они захотят ей воспользоваться, то будут вынуждены страдать от медленной скорости зарядки по стандарту Qi (7,5 Вт). Напомним, что MagSafe поддерживает входящую мощность от 15 до 25 Вт. Согласно Apple, эти пользователи вообще не используют беспроводную зарядку, а если вдруг они захотят ей воспользоваться, то будут вынуждены страдать от медленной скорости зарядки по стандарту Qi (7,5 Вт). Напомним, что MagSafe поддерживает входящую мощность от 15 до 25 Вт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Интересно, что изначально многие связывали отсутствие MagSafe в iPhone 16e установкой нового модема C1. Но Apple сразу же это опровергла. Тем не менее невозможность прицепить iPhone за 60 тысяч рублей к магнитной зарядке в автомобиле — довольно веская причина присмотреться к другим моделям, например, к iPhone 15.