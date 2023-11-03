«Мы вкладываем немало средств». Тим Кук рассказал об аналоге ChatGPT от Apple

Фархад
Tim Cook

Во время сегодняшнего отчёта о доходах за четвёртый финансовый квартал 2023 года топ-менеджмент Apple провёл сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами. Самый интересный из них касался генеративных ИИ.

Инвесторы напрямую спросили главу Apple Тима Кука, как компания сможет монетизировать генеративный искусственный интеллект. В свойственном ему стиле он увильнул от ответа, но отметил, что бренд «вкладывает немало средств» в нейросети, а будущие продукты с генеративным ИИ восхитят пользователей.

«Если присмотритесь к тому, что мы сделали с помощью ИИ и машинного обучения, и как мы их использовали, вы увидите, что это фундаментальная технология, неотъемлемая часть каждого продукта, который мы поставляем.

В iOS 17 есть такие функции, как Personal Voice и Live Voicemail. ИИ лежит в их основе. Вы можете воспользоваться всеми жизненно важными функциями смарт-часов и смартфона, такими как обнаружение падения, детектор аварий и ЭКГ на часах. Это было бы невозможно без ИИ. Мы не привязываем их к таким названиям, поскольку мы вывели из них потребительскую выгоду, но фундаментальной технологией, лежащей в основе этого, является искусственный интеллект и машинное обучение.

Относительно генеративного искусственного интеллекта — нам, очевидно, есть над чем поработать. Я не буду вдаваться в подробности, но можете быть уверены, что мы инвестируем. Мы инвестируем довольно много. Мы подходим к этому ответственно. Со временем вы увидите усовершенствования продуктов, в основе которых лежат эти технологии», — Тим Кук.

По данным инсайдеров, Apple запустит свой ответ на ChatGPT уже следующим летом, как часть обновления iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3221
kardigan
Да купите же вы его просто, не будьте такими жадными. Сири этому доказательство.
Сегодня в 11:41
#
+64
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Там тоже все не так просто. Ведущих компаний по ИИ по пальцам одной руки пересчитать можно. Из них одна Гуглу принадлежит, другая Майкам и openAI. Мало того нужно чтобы еще кто-то из компаний решил продать её, так еще эта сделка должна быть одобрена, так еще этот ИИ нужно будет как-то внедрить в экосистему, это всё не просто и очень затратно.
2 часа назад в 13:07
#
+192
Gandalf2021
Проблемы Apple с ИИ прямой результат их изоляции и секретности. Изоляция всегда приводит к технологическому отставанию…
час назад в 14:46
#
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