«Мы вкладываем немало средств». Тим Кук рассказал об аналоге ChatGPT от Apple

«Если присмотритесь к тому, что мы сделали с помощью ИИ и машинного обучения, и как мы их использовали, вы увидите, что это фундаментальная технология, неотъемлемая часть каждого продукта, который мы поставляем.



В iOS 17 есть такие функции, как Personal Voice и Live Voicemail. ИИ лежит в их основе. Вы можете воспользоваться всеми жизненно важными функциями смарт-часов и смартфона, такими как обнаружение падения, детектор аварий и ЭКГ на часах. Это было бы невозможно без ИИ. Мы не привязываем их к таким названиям, поскольку мы вывели из них потребительскую выгоду, но фундаментальной технологией, лежащей в основе этого, является искусственный интеллект и машинное обучение.



Относительно генеративного искусственного интеллекта — нам, очевидно, есть над чем поработать. Я не буду вдаваться в подробности, но можете быть уверены, что мы инвестируем. Мы инвестируем довольно много. Мы подходим к этому ответственно. Со временем вы увидите усовершенствования продуктов, в основе которых лежат эти технологии», — Тим Кук.

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Во время сегодняшнего отчёта о доходах за четвёртый финансовый квартал 2023 года топ-менеджмент Apple провёл сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами. Самый интересный из них касался генеративных ИИ.Инвесторы напрямую спросили главу Apple Тима Кука, как компания сможет монетизировать генеративный искусственный интеллект. В свойственном ему стиле он увильнул от ответа, но отметил, что бренд «вкладывает немало средств» в нейросети, а будущие продукты с генеративным ИИ восхитят пользователей.По данным инсайдеров, Apple запустит свой ответ на ChatGPT уже следующим летом, как часть обновления iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.