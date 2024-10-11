«Мы впервые такое видим!»: Джеймс Уэбб обнаружил новую удивительную планету

Олег

Space.com


Космический телескоп сфотографировал экзопланету, которая похожа на нашу, и способна помочь ученым в их исследованиях. Об этом пишет Space.com.

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Согласно источнику, обнаруженная экзопланета получила название GJ 9827 d и находится на расстоянии около 100 световых лет от Земли. Она примерно вдвое больше нашей планеты и втрое массивнее. Однако есть и важный объединяющий признак: как и Земля, эта планета полностью покрыта атмосферой, только там она состоит из водяного пара.

«Это первый раз, когда мы видим что-то подобное. Похоже, что планета в основном состоит из горячего водяного пара; такое явление мы называем «паровым миром». Чтобы внести ясность, эта планета непригодна для жизни, по крайней мере, тех типов, с которыми мы знакомы на Земле», — так прокомментировал находку член команду Мичиганского университета. 

Несмотря на то, что GJ 9827 d непригодна для жизни сама по себе, ученые отмечают, что она способна помочь им исследовать другие похожие экзопланеты размером с Землю, на которых имеются теоретические условия для жизни. В частности, на новооткрытом космическом теле будет испытан метод исследования под названием «сквозная спектроскопия»: она помогает понять химический состав планеты с помощью электромагнитных волн. 

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Источник:
Space.com
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