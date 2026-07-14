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Мы запустили бета-тест приложения iGuides для всех желающих

Фархад


Мы в редакции iGuides знаем, как сильно наши читатели ждали обновления нашего фирменного приложения. Поэтому в мае 2026 года, спустя 5+ лет, мы вернули к жизни утилиту, чтобы вы могли следить за актуальными новостями, изучать обзоры интересных гаджетов и оставлять комментарии. Но и это ещё не всё — сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения, и любой желающий может принять в нём участие.



Наше приложение уже получило поддержку актуальных версий iOS, включая iOS 27, возможность авторизации по своим данным, лайки, комментарии, блоги и многое другое. И это всего лишь часть от того, что мы планируем представить в будущем. Но вам заспойлерим в общих чертах: на очереди — редизайн и куча новых функций.

Чтобы принять участие в бета-тесте и первым получить доступ к новым функциям, необходимо:
  • Установить TestFlight из App Store;


  • Готово!


Забегая вперёд, постараемся ответить на некоторые вопросы: на iPad и компьютерах Mac с чипами M-серии наша утилита так же работает, но дальнейшее развитие версии для планшетов пока под вопросом. Вполне вероятно, что скоро мы выпустим приложение iGuides под Android-устройства.



Оставайтесь с нами, любите технологии и читайте нас везде.
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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Комментарии (4)

Aspard
+768
Aspard
Ой, а что же случилось, вам же все 15 лет было глубоко наcpать на пользователей и их просьбы, в цвет заявляли, что обновлять и исправлять не будете)
час назад в 15:05
#
+44
Slepoy2.0
Главное, чтобы поддерживали системы 15
47 минут назад
#
naxal90
+37
naxal90
Расходимся! Темной темы нет и в бете!
7 минут назад
#

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