Мы запустили бета-тест приложения iGuides для всех желающих

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Готово!

Мы в редакции iGuides знаем, как сильно наши читатели ждали обновления нашего фирменного приложения. Поэтому в мае 2026 года, спустя 5+ лет, мы вернули к жизни утилиту, чтобы вы могли следить за актуальными новостями, изучать обзоры интересных гаджетов и оставлять комментарии. Но и это ещё не всё — сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения, и любой желающий может принять в нём участие.Наше приложение уже получило поддержку актуальных версий iOS, включая iOS 27, возможность авторизации по своим данным, лайки, комментарии, блоги и многое другое. И это всего лишь часть от того, что мы планируем представить в будущем. Но вам заспойлерим в общих чертах: на очереди — редизайн и куча новых функций.Чтобы принять участие в бета-тесте и первым получить доступ к новым функциям, необходимо:Забегая вперёд, постараемся ответить на некоторые вопросы: на iPad и компьютерах Mac с чипами M-серии наша утилита так же работает, но дальнейшее развитие версии для планшетов пока под вопросом. Вполне вероятно, что скоро мы выпустим приложение iGuides под Android-устройства.Оставайтесь с нами, любите технологии и читайте нас везде.