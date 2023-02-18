На AliExpress дурят покупателей видеокарт NVIDIA — схема простая, но хитренькая

Продавцы видеокарт на AliExpress нашли новый способ обманывать покупателей, подсовывая им дефектные девайсы. Об этом пишут в WCCF Tech.Согласно источнику, мошенничество чаще всего встречается при продаже видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 20. Как известно, ранее эти чипы с архитектурой Turing «прославились» своей проблемностью: во время первого запуска могли появляться артефакты, а у некоторых видеокарта и вовсе отказывалась работать.Тогда пользователи пришли к выводу, что виной всему память от Micron, которая использовалась в этих видеокартах. Предположение подтвердилось, когда NVIDIA перестала ставить чипы памяти Micron и перешла на модули от Samsung. Официально компания так ничего и не заявляла.Похоже, что теперь продавцы видеокарт беспокоятся, что из-за описанного скандала покупатели не будут брать модель NVIDIA GeForce RTX 20 с чипами памяти Micron — а ведь они уже закуплены и их нужно продавать. Источник рассказывает, что нечистые на руку продавцы нашли очень простое решение: они стали замазывать чипы памяти термоклеем, чтобы пользователь не видел брендирование Micron. В спецификациях к товару они указывают модули памяти 9XB77 D9WCW, тогда как на самом деле там установлены чипы 8RA77 D9WCW.Кстати, это не первый случай фальсификации среди продавцов AliExpress — ранее фиксировались достоверные случаи попыток маскировки чрезмерно изношенных видеокарт под новые.