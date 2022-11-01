AliExpress Смартфоны

На AliExpress отдают компактный смартфон с NFC, Dual SIM и большой батареей за смешные $110

Олег

Cubot


На AliExpress появилась третья модель известного суперкомпактного смартфона от Cubot. Новинка стоит всего $100.

Речь идет о Cubot Pocket, который вышел в июне 2022 года. Сегодня компания официально представила уже третье поколение этого смартфона, который к тому же еще и подешевел — оригинальный девайс летом стоил $110, а обновленный отдают за $100. Старт продаж — 1 ноября 2022 года, то есть прямо сейчас. 

Cubot

Главные фишки Cubot Pocket 3: поддержка двух SIM-карт формата nanoSIM, аккумулятор 3000 мАч (у iPhone SE — около 2000 мАч). Смартфон получил NFC-модуль и возможность расплачиваться бесконтактно, в том числе и в России. 

Cubot

Cubot Pocket 3 получил дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1170х480. Для сравнения: у свежего iPhone SE (2022) диагональ экрана составляет 4,7 дюйма, а разрешение — 1334x750. «Малыш» работает на достойном SoC Helio G85, имеет 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Качество фронтальной камеры — 5 Мп, основной — 20 Мп. Смартфон работает на Android 12.

Купить устройство можно вот здесь. Цена — 7 713 рублей.

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Комментарии

Bazily
+257
Bazily
Увидел дебильный заголовок и даже не осталось сомнения, кто автор сего опуса.
час назад в 12:48
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+333
Geek
Телефон г.вно! Извините
час назад в 13:10
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